Шведська принцеса Мадлен повторила різдвяний образ Кейт Міддлтон

Мадлен вибирала ялинку в картатій спідниці та чорному светрі, повністю повторивши вбрання герцогині Кембриджської 2018 року

Кейт Міддлтон вже давно стала іконою стилю, і її вбрання копіюють модниці по всьому світу. Але поки що представники інших королівських домів поки що не копіювали його відкрито. Цього року першою стала шведська принцеса Мадлен. Про це пише Daily Mail.

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Наймолодша з дітей шведського короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії взяла участь у щорічному традиційному виборі різдвяних ялинок для Королівського палацу у Стокгольмі.

Фото: Allt om Kungligt

[ + – ] Принцеса Мадлен із сім'єю у Стокгольмі Фото: Allt om Kungligt

Мадлен супроводжували її чоловік, американський та британський бізнесмен Крістофер О'Нілл та її четверо дітей.

Мадлен з'явилася в чорному светрі, картатій максі-спідниці та чорних чоботях. Образ вона доповнила простими ювелірними прикрасами. Цей образ шведської принцеси майже дослівно цитував вже культове різдвяне вбрання Кейт Міддлтон 2018 року.

Тоді герцогиня Кембриджська відвідала різдвяну вечірку на честь сімей військових у Кенсінгтонському палаці у схожому вбранні. Вона одягала спідницю із червоної шотландки від дизайнерки Емілії Вікстед, кардиган на ґудзиках та чорні замшеві чоботи. Образ вийшов яскравим і дуже різдвяним, тому подібні спідниці були негайно розкуплені.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська та принц Вільям у 2018 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Мадлен зараз живе із сім'єю у Флориді, США та іноді в Лондоні. У неї з чоловіком троє дітей – Леонор Ліліан Марія (2014), Ніколас Пауль Густав (2015) та Адрієнна Юсефіна Аліса (2018).

У жовтні 2019 року стало відомо, що діти принцеси Мадлен позбавлені титулів Їх Королівських Висок і більше не мають прав на шведський престол. Втім, Мадлен вітала це рішення і заявила, що вони з Крістофером упевнені: у дітей тепер більше можливостей прожити свої власні життя незалежно від правил та обмежень королівського двору.