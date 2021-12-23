Бывшая жена Бена Аффлека появилась в Белом доме в роскошном платье от Oscar de la Renta

Образ Дженнифер был продуман до мелочей и получился по-настоящему праздничным.

49-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер стала соведущей первой леди США Джилл Байден на мероприятии в президентской резиденции под названием ":представление в Белом доме: Дух сезона", пишет Page Six.

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Знаменитость появилась перед публикой в роскошном изумрудно-зеленом шелковом платье-тюльпане от Oscar de la Renta. Наряд с квадратным вырезом сужался районе талии, а затем слегка расширялся до юбки, доходящей прямо до колена.

Праздничный образ актрисы дополнили узкий черный пояс, украшенный золотым бантом, серьги от Anita Ko и черные замшевые туфли Roger Vivier с острым носком, украшенные блестящими квадратными пряжками.

Над прической Гарнер колдовал ее парикмахер Адир Абергель, который уложил волосы знаменитости в глубокий косой пробор и сделал ей кудри в стиле старого Голливуда.

[ + – ] Дженнифер Гарнер в руках стилистов

Макияж Гарнер – дело рук лучшего визажиста Голливуда Женевьев Херр. Она подчеркнула глаза клиентки тонкой черной подводкой, нанесла легкие розовые румяна и такого же оттенка помаду.

Снимком из Белого дома Дженнифер поделилась и на своей странице в Instagram, позволив почти 11,8 млн подписчиков внимательно рассмотреть ее новогодний ансамбль.

Платье Гарнер – зеленая версия розового платья героини сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу, котрое она в шестом сезоне надела на свидание в опере с Александром Петровским (Михаил Барышников). По сюжету, герой подарил Кэрри платье в качестве сюрприза после того, как она потеряла сознание от него в Vogue . Его автором был Оскар де ла Рента, который дружил с Барышниковым и жил с ним по соседству в Доминиканской республике. Дизайнера не стало в 2014 году.

[ + – ] Кэрри Брэдшоу в платье от Oscar de la Rentа Фото: Скриншот

Напомним, недавно бывший муж Дженнифер Гарнер и отец ее троих детей Бен Аффлек заявил, что был несчастлив в браке с ней, и если бы сейчас вернулся в семью, то снова начал бы пить.