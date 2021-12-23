Колишня дружина Бена Аффлека з'явилася у Білому домі у розкішній сукні від Oscar de la Renta

Образ Дженніфер був продуманий до дрібниць і вийшов по-справжньому святковим.

49-річна американська актриса Дженніфер Гарнер стала співведучою першої леді США Джилл Байден на заході в президентській резиденції під назвою "Вистава в Білому домі: Дух сезону", пише Page Six.

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Знаменитість з'явилася перед публікою в розкішній смарагдово-зеленій шовковій сукні-тюльпані від Oscar de la Renta. Наряд із квадратним вирізом звужувався в районі талії, а потім злегка розширювався до спідниці, що сягала прямо до коліна.

Святковий образ актриси доповнили вузький чорний пояс, прикрашений золотим бантом, сережки від Anita Ko та чорні замшеві туфлі Roger Vivier з гострим носком, прикрашені блискучими квадратними пряжками.

Над зачіскою Гарнер чаклував її перукар Адір Абергель, який уклав волосся знаменитості у глибокий косий проділ і зробив їй кучері у стилі старого Голлівуду.

[ + – ] Дженніфер Гарнер в руках стилістів

Макіяж Гарнер – справа рук найкращої візажистки Голлівуду Женев'єв Херр. Вона підкреслила очі клієнтки тонкою чорною підводкою, нанесла легкі рожеві рум'яна і такого ж відтінку помаду.

Знімком з Білого дому Дженніфер поділилася і на своїй сторінці в Instagram, дозволивши майже 11,8 млн підписників уважно розглянути її новорічний ансамбль.

Сукня Гарнер – зелена версія рожевої сукні героїні серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу, яку вона в шостому сезоні одягла на побачення в опері з Олександром Петровським (Михайло Баришніков). За сюжетом, герой подарував Керрі сукню як сюрприз після того, як вона знепритомніла від неї у Vogue. Її автором був Оскар де ла Рента, який товаришував із Баришніковим і жив із ним по сусідству в Домініканській республіці. Дизайнера не стало у 2014 році.

[ + – ] Керрі Бредшоу у сукні від Oscar de la Rentа Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Дженніфер Гарнер та батько її трьох дітей Бен Аффлек заявив, що був нещасливий у шлюбі з нею, і якби зараз повернувся до сім'ї, то знову почав би пити.