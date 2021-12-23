Бывшая девушка Мадонны рассказала об их отношениях

Сандра Бернхард и Мадонна были одной из самых знаменитых пар 1980-х, хоть и называли свои отношения "только дружбой"

Знаменитая тусовщица и комик Сандра Бернхард дала откровенное интервью в подкасте Hot Takes и Deep Dives. 66-летняя звезда рассказала, как закончилась их дружба с Мадонной, пишет Daily Mail.

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Девушки были практически неразлучны в 1980-х и в начале 1990-х, но в 1992 они перестали общаться. Сандра объяснила это тем, что они стали слишком знамениты.

"Мне не нравился такой уровень популярности и необходимость постоянно следить за собой и своими поступками", — объяснила она.

[ + – ] Сандра Бернхард в Нью-Йорке Фото: Instagram sandragbernhard [ + – ] Сандра Бернхард и Трейси Лордс Фото: Instagram sandragbernhard

"Я уверена, какое-то время мы были настоящими подругами, но это было нелегко для кого-то вроде Мадонны. На самом деле ей не нужен кто-то, кто слишком на нее похож. Именно поэтому ее отношения долго не длятся", — отметила Сандра.

Сандра и Мадонна даже появлялись вместе в шоу Дэвида Леттермана в 1988 году, и это интервью уже давно приобрело статус культового. Также Бернхард снималась в документальном фильме Мадонны 1991 года "Правда или действие".

Ранее Сандра рассказывала в интервью, что не видела Мадонну уже много лет. Но между ними не осталось никаких разногласий, или "драмы".

"Нам было здорово вместе, но люди уходят, а твоя жизнь продолжается. У меня есть дочь, у меня есть любимая, есть моя карьера и моя собственный жизненный путь", — рассказывала Сандра и призналась, что ей нравится поддерживать дружеские отношения долгие годы, но с Мадонной так не вышло.

"Все нормально. Я ее простила", — резюмировала актриса.

Напомним, ранее Фокус писал про любовников Мадонны, с которыми у нее была большая разница в возрасте. Среди возлюбленных поп-дивы были даже баскетболист Деннис Родман и актер Уоррен Битти.