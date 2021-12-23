Колишня дівчина Мадонни розповіла про їхні стосунки

Сандра Бернхард і Мадонна були однією з найзнаменитіших пар 1980-х, хоч і називали свої стосунки "тільки дружбою"

Знаменита тусовщиця та комік Сандра Бернхард дала відверте інтерв'ю в подкасті Hot Takes і Deep Dives. 66-річна зірка розповіла, як закінчилася їхня дружба з Мадонною, пише Daily Mail.

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Дівчата були практично нерозлучні у 1980-х та на початку 1990-х, але у 1992 вони перестали спілкуватися. Сандра пояснила це тим, що вони стали надто відомими.

"Мені не подобався такий рівень популярності та необхідність постійно стежити за собою та своїми вчинками", — пояснила вона.

[ + – ] Сандра Бернхард у Нью-Йорку Фото: Instagram sandragbernhard [ + – ] Сандра Бернхард і Трейсі Лордс Фото: Instagram sandragbernhard

"Я впевнена, якийсь час ми були справжніми подругами, але це було нелегко для когось на кшталт Мадонни. Насправді їй не потрібен хтось, хто надто схожий на неї. Саме тому її стосунки довго не тривають", — зазначила Сандра.

Сандра та Мадонна навіть з'являлися разом у шоу Девіда Леттермана в 1988 році, і це інтерв'ю вже давно набуло статусу культового. Також Бернхард знімалася в документальному фільмі Мадонни 1991 року "Правда чи дія".

Раніше Сандра розповідала в інтерв'ю, що не бачила Мадонну вже багато років. Але між ними не залишилося жодних розбіжностей чи "драм".

"Нам було добре разом, але люди йдуть, а твоє життя триває. У мене є дочка, у мене є кохана, є моя кар'єра та моя власна життєва дорога", — розповідала Сандра та зізналася, що їй подобається підтримувати дружні стосунки довгі роки, але з Мадонною так не вийшло.

"Усе нормально. Я її вибачила", — резюмувала актриса.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про коханців Мадонни, з якими у неї була велика різниця у віці. Серед коханих поп-діви були навіть баскетболіст Денніс Родман і актор Воррен Бітті.