Смерть родителей актрисы Алисии Уитт: власти назвали предварительную причину гибели пенсионеров

Окончательная причина смерти будет озвучена только после вскрытия, но уже сейчас городские власти говорят о том, что старики просто замерзли. Когда их тела обнаружили, Роберт Уитт был в пальто.

87-летний Роберт Уитт и 75-летняя Дайан Уитт, родители киноактрисы и певицы Алисии Уитт, которые были обнаружены мертвыми в своем доме на Сассекс-лейн в Вустере (штат Массачусетс), скорее всего, скончались от гипотермии. Другими словами, они просто замерзли. Такие предварительные данные озвучили местные власти, сообщает Boston 25.

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По словам официальных лиц, когда двоюродный брат по просьбе Алисии пошел в дом к Уиттам, поскольку они несколько дней не выходили на связь, то увидел их мертвыми. При этом на Роберте, у которого врачи диагностировали рак, было пальто. Незадолго до смерти неутешительный диагноз услышала и Дайан Уитт. У нее обнаружили болезнь Паркинсона.

Изначально полиция предполагала, что причиной смерти супругов могли стать проблемы с печью. Для того, чтобы согреться, они использовали обогреватель. Однако приехавшая на место трагедии служба, проверив воздух в помещении, не обнаружила присутствия вредных и опасных газов, которые могли бы привести к смерти людей.

"Мы действительно использовали наш измеритель и искали окись углерода. Все показания были нормальными, поэтому окись углерода исключена", – сказал журналистам исполняющий обязанности заместителя начальника пожарной службы Worcester Fire Адам Рош.

Правоохранители не нашли на трупах признаков насильственной смерти. Расследование по делу на данный момент продолжается, и полиция еще не озвучила свою версию гибели пожилых супругов, ожидая результатов вскрытия.

Для Алисии смерть родителей стала тяжелым ударом. Она попросила уединения, чтобы иметь возможность скорбеть, и уважения к ее личной жизни.

[ + – ] Алисия Уитт с родителями Фото: Alicia Witt/Instagram

Соседи рассказали журналистам, что когда Алисия приезжала в город, она всегда встречалась с отцом и матерью, поддерживала с ними отношения. Уитты тоже следили за успехами дочери. Когда по телевизору показывали один из фильмов с ней, Роберт и Дайан приходили к соседям, чтобы посмотреть его, поскольку у них не было цветного телевизора.

Эти подробности немало расстроили пользователей Сети, которые осудили Алисию за то, что она позволила родителям замерзнуть и даже не купила им нормальный телевизор.

"Когда по телевизору показывали один из фильмов актрисы, "Роберт и Дайан приходили к соседке, чтобы посмотреть его, потому что "у них не было цветного телевизора", – сказала она". Бедные они, и они замерзли насмерть. Так грустно", "Она стоила 4 миллиона долларов!!! Какого черта ты не знала, какое состояние их дома, не говоря уже о том, чтобы починить печь родителей! Не могу утверждать, что никто не знал, насколько плох был дом, потому что соседи предложили заплатить за ремонт дома и накормили их! Ее родители замерзли до смерти, пока она живет, у меня к ней нет симпатии!", "Как она могла позволить родителям так жить??? Бойкотируйте ее шоу или фильмы", – пишут в соцсетях.

[ + – ] В комментариях Алисию Уитт раскритиковали за "равнодушие к родителям" Фото: Скриншот

Напомним, о смерти родителей Алисии Уитт стало известно на этой неделе. Они оба много лет жили в Вустере, где работали в местной школе. Их дочь снимается в кино с восьми лет и на сегодня является довольно известной актрисой.