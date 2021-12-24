Смерть родителей актрисы Алисии Уитт: власти назвали предварительную причину гибели пенсионеров
Окончательная причина смерти будет озвучена только после вскрытия, но уже сейчас городские власти говорят о том, что старики просто замерзли. Когда их тела обнаружили, Роберт Уитт был в пальто.
87-летний Роберт Уитт и 75-летняя Дайан Уитт, родители киноактрисы и певицы Алисии Уитт, которые были обнаружены мертвыми в своем доме на Сассекс-лейн в Вустере (штат Массачусетс), скорее всего, скончались от гипотермии. Другими словами, они просто замерзли. Такие предварительные данные озвучили местные власти, сообщает Boston 25.
По словам официальных лиц, когда двоюродный брат по просьбе Алисии пошел в дом к Уиттам, поскольку они несколько дней не выходили на связь, то увидел их мертвыми. При этом на Роберте, у которого врачи диагностировали рак, было пальто. Незадолго до смерти неутешительный диагноз услышала и Дайан Уитт. У нее обнаружили болезнь Паркинсона.
Изначально полиция предполагала, что причиной смерти супругов могли стать проблемы с печью. Для того, чтобы согреться, они использовали обогреватель. Однако приехавшая на место трагедии служба, проверив воздух в помещении, не обнаружила присутствия вредных и опасных газов, которые могли бы привести к смерти людей.
"Мы действительно использовали наш измеритель и искали окись углерода. Все показания были нормальными, поэтому окись углерода исключена", – сказал журналистам исполняющий обязанности заместителя начальника пожарной службы Worcester Fire Адам Рош.
Правоохранители не нашли на трупах признаков насильственной смерти. Расследование по делу на данный момент продолжается, и полиция еще не озвучила свою версию гибели пожилых супругов, ожидая результатов вскрытия.
Для Алисии смерть родителей стала тяжелым ударом. Она попросила уединения, чтобы иметь возможность скорбеть, и уважения к ее личной жизни.
Соседи рассказали журналистам, что когда Алисия приезжала в город, она всегда встречалась с отцом и матерью, поддерживала с ними отношения. Уитты тоже следили за успехами дочери. Когда по телевизору показывали один из фильмов с ней, Роберт и Дайан приходили к соседям, чтобы посмотреть его, поскольку у них не было цветного телевизора.
Эти подробности немало расстроили пользователей Сети, которые осудили Алисию за то, что она позволила родителям замерзнуть и даже не купила им нормальный телевизор.
"Когда по телевизору показывали один из фильмов актрисы, "Роберт и Дайан приходили к соседке, чтобы посмотреть его, потому что "у них не было цветного телевизора", – сказала она". Бедные они, и они замерзли насмерть. Так грустно", "Она стоила 4 миллиона долларов!!! Какого черта ты не знала, какое состояние их дома, не говоря уже о том, чтобы починить печь родителей! Не могу утверждать, что никто не знал, насколько плох был дом, потому что соседи предложили заплатить за ремонт дома и накормили их! Ее родители замерзли до смерти, пока она живет, у меня к ней нет симпатии!", "Как она могла позволить родителям так жить??? Бойкотируйте ее шоу или фильмы", – пишут в соцсетях.
Напомним, о смерти родителей Алисии Уитт стало известно на этой неделе. Они оба много лет жили в Вустере, где работали в местной школе. Их дочь снимается в кино с восьми лет и на сегодня является довольно известной актрисой.