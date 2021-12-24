Смерть батьків актриси Алісії Вітт: влада назвала попередню причину загибелі пенсіонерів

Остаточну причину смерті буде озвучено тільки після розтину, але вже зараз міська влада говорить про те, що люди похилого віку просто замерзли. Коли їхні тіла виявили, Роберт Вітт був у пальті.

87-річний Роберт Вітт і 75-річна Даян Вітт, батьки кіноактриси та співачки Алісії Вітт, які були виявлені мертвими у своєму будинку на Сассекс-лейн у Вустері (штат Массачусетс), швидше за все, померли від гіпотермії. Іншими словами, вони просто замерзли. Такі попередні дані озвучила місцева влада, повідомляє Boston 25.

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За словами офіційних осіб, коли двоюрідний брат на прохання Алісії пішов у будинок до Віттів, оскільки вони кілька днів не виходили на зв'язок, то побачив їх мертвими. На Роберті, у якого лікарі діагностували рак, було пальто. Незадовго до смерті невтішний діагноз почула і Даян Вітт. У неї виявили хворобу Паркінсона.

Спочатку поліція припускала, що причиною смерті подружжя могли стати проблеми із піччю. Для того, щоб зігрітися, вони використовували обігрівач. Однак служба, що приїхала на місце трагедії, перевіривши повітря в приміщенні, не виявила присутності шкідливих і небезпечних газів, які могли б призвести до смерті людей.

"Ми дійсно використовували наш вимірник і шукали окис вуглецю. Всі показники були нормальними, тому окис вуглецю виключено", — сказав журналістам виконувач обов'язків заступника начальника пожежної служби Worcester Fire Адам Рош.

Правоохоронці не виявили на трупах ознак насильницької смерті. Розслідування в справі наразі триває, і поліція ще не озвучила свою версію загибелі подружжя, очікуючи результатів розтину.

Для Алісії смерть батьків стала тяжким ударом. Вона попросила усамітнення, щоб мати можливість скорботи, та поваги до її особистого життя.

[ + – ] Алісія Вітт із батьками Фото: Alicia Witt/Instagram

Сусіди розповіли журналістам, що коли Алісія приїжджала до міста, вона завжди зустрічалася з батьком і матір'ю, підтримувала з ними стосунки. Вітти теж стежили за успіхами доньки. Коли по телевізору показували один із фільмів із нею, Роберт і Даян приходили до сусідів, щоб подивитися його, оскільки вони не мали кольорового телевізора.

Ці подробиці чимало засмутили користувачів мережі, які засудили Алісію за те, що вона дозволила батькам замерзнути та навіть не купила нормальний телевізор.

"Коли по телевізору показували один із фільмів актриси, "Роберт і Даян приходили до сусідки, щоб подивитися його, тому що "в них не було кольорового телевізора", — сказала вона". Бідолашні вони, і вони замерзли до смерті. Так сумно", "Вона коштувала 4 мільйони доларів!!! Якого біса ти не знала, який стан їхнього будинку, не кажучи вже про те, щоб полагодити піч батьків! Не можу стверджувати, що ніхто не знав, наскільки поганий був будинок, бо сусіди запропонували заплатити за ремонт будинку та нагодували їх! Її батьки замерзли до смерті, поки вона живе, у мене до неї немає симпатії!", "Як вона могла дозволити батькам так жити??? Бойкотуйте її шоу чи фільми", — пишуть у соцмережах.

[ + – ] У коментарях Алісію Вітт розкритикували за "байдужість до батьків" Фото: Скриншот

Нагадаємо, про смерть батьків Алісії Вітт стало відомо цього тижня. Вони обидва багато років жили у Вустері, де працювали в місцевій школі. Їхня донька знімається в кіно з восьми років і сьогодні є досить відомою актрисою.