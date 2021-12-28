Тренды 2022. Топ-5 платьев, которые будут модны в будущем году, по мнению стилистов

Скоро наступит новый, 2022 год, однако не стоит радикально чистить гардероб

Зимой обычно холодно и неуютно, а потому хочется одеваться теплее. И не стоит забывать, что джинсам, свитерам и флисовым костюмам есть отличная альтернатива – платья. Если сочетать их с плотными колготками или вязаными чулками, а также удобной зимней обувью, то эффектно можно выглядеть даже в морозных пейзажах. Стилисты рассказали о трендах платьев, которые будут актуальны в 2022 году. Об этом пишет Who What Wear.

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Платье – это надежный наряд, ведь надев его с утра и добавив несколько аксессуаров, можно прямо из офиса отправиться на вечеринку или ужин в ресторане. А сочетать их можно с любой зимней обувью, будь то сапоги, или теплые ботинки.

Вязаные и трикотажные платья

Платье-джемпер уже давно стало неизменным зимним фаворитом у европейских модниц. Причем фасоны меняются. Больше не нужно выбирать из платьев прямого покроя, ведь есть трикотажные платья с драпировками и даже расклешенной юбкой.

И главный плюс – в нем точно будет тепло.

Атласные платья

Атласное платье должно быть в гардеробе каждой модницы, следящей за трендами.

Благодаря фактуре даже платье самого простого фасона выглядит нарядно и элегантно. Атласное платье миди с оригинальными рукавами и любого цвета – в числе главных трендов 2022 года.

Темные платья с принтом

Платья в стиле гранж никогда не выходили из моды. Традиционно сочетайте их с плотными колготками в тон и грубоватыми ботинками.

Впрочем, если длина такого платья ниже колена, то к нему отлично подойдут элегантные классические сапоги.

Сказочное черное платье

Маленькое черное платье – хоть и актуально всегда, но к нему стоит добавить и "сказочное" черное платье. То самое, в котором вы будете чувствовать себя настоящей принцессой.

И которое будет прекрасно смотреться в театре, ресторане, вечеринке, модном показе. Главное, определить для себя значение слова "сказочный" и выбрать то платье, которое, как раньше казалось, вы никогда не купите, решив, что его совершенно некуда надеть. Поверьте, главное купить, а мероприятие найдется. Тем более впереди еще столько праздников.

Оверсайз

Стилисты уже отметили, что силуэт оверсайз в 2022 году будет неактуален. Но это не касается платьев в стиле бохо и хиппи-шик.

Они никогда не выйдут из моды и будут в трендах будущего года. Они позволяют создать расслабленный образ в котором удобно ходить на работу, прогуливаться с друзьями и нежиться в отпуске. Словом, умеренный оверсайз в мире платьев – в тренде 2022 года.