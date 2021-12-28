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Тренды 2022. Топ-5 платьев, которые будут модны в будущем году, по мнению стилистов

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Фото: Getty Images | Модные платья на 2022 год

Скоро наступит новый, 2022 год, однако не стоит радикально чистить гардероб

Зимой обычно холодно и неуютно, а потому хочется одеваться теплее. И не стоит забывать, что джинсам, свитерам и флисовым костюмам есть отличная альтернатива – платья. Если сочетать их с плотными колготками или вязаными чулками, а также удобной зимней обувью, то эффектно можно выглядеть даже в морозных пейзажах. Стилисты рассказали о трендах платьев, которые будут актуальны в 2022 году. Об этом пишет Who What Wear.

Платье – это надежный наряд, ведь надев его с утра и добавив несколько аксессуаров, можно прямо из офиса отправиться на вечеринку или ужин в ресторане. А сочетать их можно с любой зимней обувью, будь то сапоги, или теплые ботинки.

Вязаные и трикотажные платья

Платье-джемпер уже давно стало неизменным зимним фаворитом у европейских модниц. Причем фасоны меняются. Больше не нужно выбирать из платьев прямого покроя, ведь есть трикотажные платья с драпировками и даже расклешенной юбкой.

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вязаное платье, трикотажное платье, тренд 2022, модные тренды
вязаное платье, трикотажное платье, тренд 2022, модные тренды
вязаное платье, трикотажное платье, тренд 2022, модные тренды
вязаное платье, трикотажное платье, тренд 2022, модные тренды
вязаное платье, трикотажное платье, тренд 2022, модные тренды
вязаное платье, трикотажное платье, тренд 2022, модные тренды
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И главный плюс – в нем точно будет тепло.

Атласные платья

Атласное платье должно быть в гардеробе каждой модницы, следящей за трендами.

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атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды
атласное платье, тренд 2022, модные тренды

Благодаря фактуре даже платье самого простого фасона выглядит нарядно и элегантно. Атласное платье миди с оригинальными рукавами и любого цвета – в числе главных трендов 2022 года.

Темные платья с принтом

Платья в стиле гранж никогда не выходили из моды. Традиционно сочетайте их с плотными колготками в тон и грубоватыми ботинками.

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платье с принтом, модные тренды, тренды 2022, модные платья
платье с принтом, модные тренды, тренды 2022, модные платья
платье с принтом, модные тренды, тренды 2022, модные платья
платье с принтом, модные тренды, тренды 2022, модные платья
платье с принтом, модные тренды, тренды 2022, модные платья
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Впрочем, если длина такого платья ниже колена, то к нему отлично подойдут элегантные классические сапоги.

Сказочное черное платье

Маленькое черное платье – хоть и актуально всегда, но к нему стоит добавить и "сказочное" черное платье. То самое, в котором вы будете чувствовать себя настоящей принцессой.

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черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
черное платье, модное платье, тренды 2022, модные тренды
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И которое будет прекрасно смотреться в театре, ресторане, вечеринке, модном показе. Главное, определить для себя значение слова "сказочный" и выбрать то платье, которое, как раньше казалось, вы никогда не купите, решив, что его совершенно некуда надеть. Поверьте, главное купить, а мероприятие найдется. Тем более впереди еще столько праздников.

Оверсайз

Стилисты уже отметили, что силуэт оверсайз в 2022 году будет неактуален. Но это не касается платьев в стиле бохо и хиппи-шик.

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платье оверсайз, модное платье, тренды 2022, модные тренды
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Они никогда не выйдут из моды и будут в трендах будущего года. Они позволяют создать расслабленный образ в котором удобно ходить на работу, прогуливаться с друзьями и нежиться в отпуске. Словом, умеренный оверсайз в мире платьев – в тренде 2022 года.