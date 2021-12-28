Тренди 2022. Топ-5 суконь, які будуть модні наступного року, на думку стилістів

Незабаром настане новий, 2022 рік, однак не варто радикально чистити гардероб.

Взимку зазвичай холодно і незатишно, тому хочеться одягатися тепліше. І не варто забувати, що джинсам, светрам та флісовим костюмам є чудова альтернатива – сукні. Якщо поєднувати їх із щільними колготками або в'язаними панчохами, а також зручним зимовим взуттям, то ефектно можна виглядати навіть у морозних краєвидах. Стилісти розповіли про тренди суконь, які будуть актуальні у 2022 році. Про це пише Who What Wear.

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Сукня – це надійне вбрання, адже надягнувши її зранку і додавши кілька аксесуарів, можна прямо з офісу відправитися на вечірку або вечерю в ресторані. А поєднувати їх можна з будь-яким зимовим взуттям, чи то чоботи, чи теплі черевики.

В'язані та трикотажні сукні

Сукня-джемпер уже давно стала постійним зимовим лідером у європейських модниць. Причому фасони змінюються. Більше не потрібно вибирати із суконь прямого крою, адже є трикотажні сукні з драпіруванням і навіть розкльошеною спідницею.

І головний плюс – у ній точно буде тепло.

Атласні сукні

Атласна сукня має бути в гардеробі кожної модниці, яка слідкує за трендами.

Завдяки фактурі навіть сукня найпростішого фасону виглядає ошатно та елегантно. Атласна сукня міді з оригінальними рукавами та будь-якого кольору – серед головних трендів 2022 року.

Темні сукні з принтом

Сукні у стилі гранж ніколи не виходили з моди. Традиційно поєднуйте їх із щільними колготками в тон і грубуватими черевиками.

Втім, якщо довжина такої сукні нижча за коліно, то до неї відмінно підійдуть елегантні класичні чоботи.

Казкове чорне плаття

Маленька чорна сукня — хоч і актуальна завжди, але до неї варто додати і "казкове" чорне плаття. Те саме, у якому ви почуватиметеся справжньою принцесою.

І в якій чудово виглядатиме в театрі, ресторані, на вечірці, модному показі. Головне, визначити для себе значення слова "казковий" і вибрати ту сукню, яку, як раніше здавалося, ви ніколи не купите, вирішивши, що її зовсім нікуди вдягнути. Повірте, головне купити, а захід знайдеться. Тим більше, попереду ще стільки свят.

Оверсайз

Стилісти вже зазначили, що силует оверсайз у 2022 році буде неактуальним. Але це не стосується суконь у стилі бохо та хіпі-шик.

Вони ніколи не вийдуть із моди і будуть у трендах наступного року. Вони дозволяють створити розслаблений образ, у якому зручно ходити на роботу, прогулюватися з друзями і ніжитися у відпустці. Словом, помірний оверсайз у світі суконь – у тренді 2022 року.