Певец Рики Мартин показал 3-летнюю дочь, которую воспитывает вместе с мужем

Люсия родилась в тот же день, что и ее знаменитый отец.

Всемирно известный пуэрто-риканский поп-музыкант, актер и писатель Рики Мартин на днях отметил свое 50-летие и по этому поводу поделился в Instagram снимками и видео со своей трехлетней дочери Люсией, которая родилась в тот же день, что и он, 24 декабря.

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На снимках он идет с девочкой за руку вдоль пляжа в Пуэрто-Рико.

"У этой чудесной девочки день рождения в тот же день, что и у меня. Люсия Мартин-Йосеф, ты мой свет, мое вдохновение, моя мотивация. Ты главная в нашем доме, и мне это нравится. Люблю тебя всем сердцем", – подписал Рики свою публикацию.

[ + – ] Рики Мартин и Люсия

Певец и его 37-летний муж Джван Йосеф воспитывают четверых детей: 13-летних сыновей-близнецов Валентино и Маттео, Люсию и двухлетнего Ренна. Всех их родили суррогатные матери. При этом Мартин признался, что они подумывают о пополнении, поскольку он всегда мечтал о большой семье.

О том, что он гей, Рики Мартин рассказал миру в 2010 году, через пять лет после расставания с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой, с которой был вместе 14 лет. У пары не было детей, а певец очень хотел почувствовать себя отцом. Его мечта сбылась в 2013 году, когда у него появились Маттео и Валентино. Статус отца вдохновил Рики не только на новые песни, но и на писательство. Он издал книгу для самых маленьких "Сантьяго-мечтатель в стране звезд".

Мартин чуть не связал себя узами брака с экономистом Карлосом Гонсалесом Абеллой, но в 2014 году они расстались.

Спустя два года, в 2016-м, певец по переписке знакомится с шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом. Прежде, чем познакомиться оффлайн, они переписывались полгода.

[ + – ] Рики Мартин и Джван Йосеф

Через год влюбленные сыграли свадьбу, а в 2018 году у них появилась дочь Люсия. В октябре 2019-го семья пополнилась Ренном Мартином-Йосефом.

Певец часто делится семейными снимками с подписчиками и не скрывает, что обрел то, о чем мечтал много лет. В июне он вместе с мужем появился на обложке мужского журнала.