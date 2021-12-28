Співак Рікі Мартін показав 3-річну дочку, яку виховує разом із чоловіком

Люсія народилася того ж дня, що і її знаменитий батько.

Всесвітньо відомий пуерториканський поп-музикант, актор і письменник Рікі Мартін днями відзначив своє 50-річчя і з цього приводу поділився в Instagram знімками та відео зі своєю трирічною дочкою Люсією, яка народилася того ж дня, що й він, 24 грудня.

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На знімках він іде з дівчинкою за руку вздовж пляжу Пуерто-Рико.

"У цієї чудової дівчинки день народження того ж дня, що й у мене. Люсія Мартін-Йосеф, ти моє світло, моє натхнення, моя мотивація. Ти головна в нашому домі, і мені це подобається. Люблю тебе всім серцем", – підписав Рікі свою публікацію

[ + – ] Рікі Мартін і Люсія

Співак і його 37-річний чоловік Джван Йосеф виховують чотирьох дітей: 13-річних синів-близнюків Валентино та Маттео, Люсію та дворічного Ренна. Усіх їх народили сурогатні матері. При цьому Мартін зізнався, що вони думають про поповнення, оскільки він завжди мріяв про велику сім'ю.

Про те, що він гей, Рікі Мартін розповів світові у 2010 році, через п'ять років після розлучення з мексиканською телеведучою Ребеккою де Альбою, з якою був разом 14 років. Пара не мала дітей, а співак дуже хотів відчути себе батьком. Його мрія збулася у 2013 році, коли в нього з'явилися Маттео та Валентино. Статус батька надихнув Рікі не лише на нові пісні, а й на письменство. Він видав книгу для найменших "Сантьяго-мрійник у країні зірок".

Мартін мало не зв'язав себе шлюбом із економістом Карлосом Гонсалесом Абеллою, але у 2014 році вони розлучилися.

Через два роки, 2016-го, співак через листування знайомиться зі шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом. Перш ніж познайомитися офлайн, вони переписувалися пів року.

[ + – ] Рікі Мартін і Джван Йосеф

Через рік закохані зіграли весілля, а у 2018 році в них з'явилася донька Люсія. У жовтні 2019 року сім'я поповнилася Ренном Мартіном-Йосефом.

Співак часто ділиться сімейними знімками з підписниками та не приховує, що знайшов те, про що мріяв багато років. У червні він разом із чоловіком з'явився на обкладинці чоловічого журналу.