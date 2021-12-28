В США похитили 13 уникальных сумок Hermes стоимостью $1 млн

Воры разбили витрину магазина, на которой была выставлена коллекция редких аксессуаров Hermes и Chanel, собранная за 30 лет.

Во Флориде грабители разбили витрину магазина и украли 13 редких сумок бренда Hermes. Об этом сообщает WPTV.

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Владелец магазина Only Authentics Вирджил Роджерс заявил, что стоимость похищенных аксессуаров оценивается примерно в 1 млн долларов. По его словам, ночью воры разбили витрину, на которой была выставлена коллекция сумок Hermes и Chanel, собранная за 30 лет.

[ + – ] Фото: Farfetch | Сумка Hermes Kelly

Представители магазина также сообщили, что самыми дорогими из украденных товаров была зеленая сумка Kelly из крокодиловой кожи за 89 тыс. долларов и Vert Bosphore Birkin за 110 тысяч.

[ + – ] Фото: Hermes | Сумка Hermes Birkin

Цена на большинство Birkins составляет в пределах 17-90 тыс. долларов. Сумки Hermes, среди прочего, изготавливают из кожи крокодила, быка и страуса. Купить такую сумку на официальном сайте производителя сразу не получится, иногда клиенты несколько лет находятся в списке ожидания.

Ранее Фокус сообщал, что у магазинов компании Hermes устраивались протесты против использования кожи крокодила для сумок. Представители зоозащитной организации PETA хотят добиться того, чтобы животных перестали убивать ради аксессуаров.