У Флориді викрали 13 унікальних сумок Hermes вартістю $1 млн

Злодії розбили вітрину магазину, на якій було виставлено колекцію рідкісних аксесуарів Hermes та Chanel, зібрану за 30 років.

У Флориді грабіжники розбили вітрину магазину та вкрали 13 рідкісних сумок бренду Hermes. Про це повідомляє WPTV.

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Власник магазину Only Authentics Вірджил Роджерс заявив, що вартість викрадених аксесуарів оцінюється приблизно в 1 млн доларів. За його словами, вночі злодії розбили вітрину, на якій було виставлено колекцію сумок Hermes та Chanel, зібрану за 30 років.

[ + – ] Фото: Farfetch | Сумка Hermes Kelly

Представники магазину також повідомили, що найдорожчими з вкрадених товарів була зелена сумка Kelly з крокодилової шкіри за 89 тис. доларів та Vert Bosphore Birkin за 110 тисяч.

[ + – ] Фото: Hermes | Сумка Hermes Birkin

Ціна на більшість Birkins становить 17-90 тис. доларів. Сумки Hermes, серед іншого, виготовляють зі шкіри крокодила, бика та страуса. Купити таку сумку на офіційному сайті виробника одразу не вийде, іноді клієнти кілька років перебувають у списку очікування.

Раніше Фокус повідомляв, що магазини компанії Hermes влаштовували протести проти використання шкіри крокодила для сумок. Представники зоозахисної організації PETA хочуть домогтися того, щоб тварин перестали вбивати заради аксесуарів.