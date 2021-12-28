Кэтрин Зета-Джонс позировала в бикини с Санта-Клаусом (фото)
Звезда отметила, что в этом году очень ждала Санта-Клауса.
52-летняя британская актриса и лауреат премии "Оскар" Кэтрин Зета-Джонс поделилась со своими подписчиками в Instagram прошлогодним снимком, на котором она стоит в бикини, обнимая Санта-Клауса. Черный раздельный купальник звезды дополнили солнцезащитные очки. При этом Санта также позирует в интересных очках.
"В прошлом году во время отдыха на Бермудских островах Санта застал меня врасплох прямо в бикини. В этом году я расстроена, что его нет", — подписала фото Кэтрин. Добавив, что в этом году она тщательнейшим образом подготовилась к встрече с дедушкой-добряком, ведь сделала прическу и надела лучшие вещи.
Ранее Фокус сообщал, что Кэтрин Зета-Джонс показала взрослых детей от своего мужа, 77-летнего американского актера и продюсера Майкла Дугласа. Супруги вместе уже 20 лет и воспитывают двоих детей — 21-летнего Дилана и 18-летнюю Кэрис.