Кетрін Зета-Джонс позувала в бікіні із Санта-Клаусом (фото)

Зірка зазначила, що цього року дуже чекала на Санта-Клауса.

52-річна британська акторка та лауреатка премії "Оскар" Кетрін Зета-Джонс поділилася зі своїми підписниками в Instagram минулорічним знімком, на якому вона стоїть у бікіні, обіймаючи Санта-Клауса. Чорний роздільний купальник зірки доповнили сонцезахисні окуляри, при тому що Санта також позує в цікавих окулярах.

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[ + – ] Кетрін Зета-Джонс обіймає Санта-Клауса наприкінці 2020-го. Фото: @catherinezetajones

"Минулого року під час відпочинку на Бермудських островах Санта застав мене зненацька прямо в бікіні. Цього року я засмучена, що його немає", — підписала фото Кетрін. Додавши, що цьогоріч вона ретельніше підготувалася до зустрічі з дідусем-добряком, адже зробила зачіску та одягнула найкращі речі.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс із чоловіком Майклом Дугласом

Раніше Фокус повідомляв, що Кетрін Зета-Джонс показала дорослих дітей від свого чоловіка, 77-річного американського актора та продюсера Майкла Дугласа. Подружжя разом уже впродовж 20 років та виховує двох дітей — 21-річного Ділана та 18-річну Керіс.