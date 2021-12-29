Экономно и со вкусом. 5 идей новогодних подарков стоимостью до 1000 грн

Всякий раз перед праздником наступает этот неловкий момент, когда хочешь делать кому-то подарок дорогой, но не слишком. Оригинальный, но не до такой степени, чтобы показаться странным. Как выбрать вещь, которую получатель подарка хотел бы иметь, но не настолько чтобы купить самому?

Казалось бы, с близким человеком, который присутствует в твоей жизни уже много лет, все должно быть проще – знаешь, ведь, что он любит и чем интересуется. Только при достаточно долгом общении самые очевидные варианты попадают в категорию "было", то есть ты их уже дарил, а повторяться не хочется. Даже перед личным торжеством, когда требуется только один презент, это задача не из легких. В преддверии Нового Года подарочную головоломку приходится решать едва ли не ежедневно, потому что каждый из самых близких вам людей должен получить свой подарок и почувствовать, что именно ему вы уделили особое внимание.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Желая упростить жизнь своих читателей Фокус подготовил "предпраздничную шпаргалку" — пять способов порадовать родных и близких, уложившись в 1000 грн.

Декантер для вина

Довольно большая стеклянная емкость, которую используют для того, чтобы дать благородному напитку "подышать". Ароматические и вкусовые свойства многих сухих вин раскрываются постепенно при взаимодействии с кислородом. Если, говоря об алкоголе, ваш друг или родственник использует слово "букет", ему точно нужен декантер. Если ищете эконом вариант, самый простой декантер, напоминающий большую химическую колбу или графин с сильно расширенным низом, обычно стоит до 300 грн. Правда, если тот, кому вы делаете подарок, действительно смыслит в вине такой базовый декантер у него, скорее всего, уже есть, а вот выбрав более сложную профессиональную модель, вы сможете его удивить. Правда, обойдется такой подарок дороже. К примеру U-образный декантер стоит порядка 1000 грн.

[ + – ] Самый простой декантер, напоминающий большую химическую колбу или графин с сильно расширенным низом, обычно стоит до 300 грн Фото: pexels.com

Квадрокоптер

Тут как с автомобилями и самолетами — между нижней и верхней ценовой границей великое множество вариантов. Все зависит от комплектации и политики производителя. Есть квадракоптеры и за 320 грн, и за 32 тыс грн. Об исследовательских дронах мы здесь не говорим, во-первых, они гораздо дороже, во-вторых, тому, кто не проводит полевых исследовательских работ на трудно доступных участках просто не нужен их не в меру сложный функционал.

Складные компактные дроны, которые действительно могут порадовать близкого вам любителя современных технологий, по сути всего на всего продвинутые игрушки, но очень занятные. К примеру, у модели S9, которая в рознице как раз стоит около 900 грн, заряда аккумулятора хватает на 15 минут, такого "воздушного разведчика", можно забросить довольно далеко, есть камера, транслирующая видео на смартфон.

[ + – ] Для новичка лучше выбрать модель дрона с автоматической системой взлета/посадки Фото: pexels.com

Если получатель подарка пока не мастак управлять дронами, это как раз подходящий вариант – автоматическая система взлета/посадки, барометр, благодаря, которому квадракоптер сам удерживает высоту и функция возврата "домой" очень помогут. Для опытного пользователя интереснее модель, у которой меньше автоматизированных функций и больше возможностей управления на мануале.

Портативная солнечная батарея

Солнце, море, пляж – какая же красота вокруг – тянетесь за смартфоном, чтобы сделать парочку снимков на память, а он разряжен. Современные индивидуальные средства связи, к сожалению, боятся жары и холода. Из-за слишком высокой или слишком низкой температуры они до обидного быстро теряют заряд. На этом безмятежных отдых хозяина, обычно, заканчивается и начинается квест под названием "найди подходящую розетку". Хорошо, когда под рукой есть пауэр банк, но его тоже надо заряжать, к тому же заряд, который он может удерживать, тоже конечен. Потому, и тем кто в зимние каникулы любит кататься на лыжах, и тем, кто предпочитает путешествовать из зимы в лето, очень пригодится портативная солнечная батарея. Солнце вместо розетки – разве не мечта!

Важно

Гаджеты под елку. Топ-10 подарков на Новый год для всей семьи

Электронная фоторамка

Люди третьего тысячелетия то и дело что-нибудь фотографируют, но крайне редко распечатывают. Посмотреть фото можно, как правило, только в социальных сетях. Из-за этого иногда создается ощущение, будто делали мы их исключительно для своих подписчиков. Нет нет, да и заскучаешь по тем временам, когда родители сидели с детьми на диванчиках, развернув на коленях громоздкие альбомы и разглядывая визуальные свидетельства о моментах прошлого. Электронная фоторамка – удобная альтернатива такого альбома. Пыли она собирает гораздо меньше, фотографий вмещает больше, а в распечатывании не нуждается. Компромисс между ностальгией и современностью. Качественный эконом вариант обойдется чуть больше 500 грн.

Робот-пылесос

Выбирая такой подарок, уложиться в тысячу гривен сложно, но возможно. Средняя цена в несколько раз выше, но на рынке есть дешевые модели вполне сносного качества. Нижняя ценовая граница 500 – 600 грн. Это не очень мощные модели и ограниченным функционалом, у них даже нет режима влажной уборки. Однако, если получатель подарка никогда прежде не пользовался роботом-пылесосом и ему/ей только предстоит освоить этот популярный бытовой гаджет, самая простая модель подойдет лучше, чем продвинутая.