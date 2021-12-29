Економно та зі смаком. 5 ідей новорічних подарунків вартістю до 1000 грн

Щоразу перед святом настає цей незручний момент, коли хочеш зробити комусь подарунок дорогий, але не надто. Оригінальний, але не настільки, щоб здатися дивним. Як вибрати річ, яку отримувач подарунку хотів би мати, але не так, щоб купити самому?

Здавалося б, з близькою людиною, яка присутня у твоєму житті вже багато років, усе має бути простіше – знаєш, адже, що вона любить і чим цікавиться. Тільки при досить довгому спілкуванні найочевидніші варіанти потрапляють у категорію "було", тобто ти їх уже дарував, а повторюватися не хочеться. Навіть перед особистою урочистістю, коли потрібен лише один презент, це завдання не з легких. Напередодні Нового Року подарункову головоломку доводиться вирішувати чи не щодня, тому що кожен із найближчих вам людей має отримати свій подарунок і відчути, що саме йому ви приділили особливу увагу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Бажаючи спростити життя своїх читачів, Фокус підготував "передсвяткову шпаргалку" — п'ять способів порадувати рідних та близьких, уклавшись у 1000 грн.

Декантер для вина

Досить велика скляна ємність, яку використовують для того, щоб дати благородному напою "подихати". Ароматичні та смакові властивості багатьох сухих вин розкриваються поступово при взаємодії з киснем. Якщо, говорячи про алкоголь, ваш друг чи родич використовує слово "букет", йому потрібний декантер. Якщо шукаєте економ варіант, найпростіший декантер, що нагадує велику хімічну колбу або графин із сильно розширеним низом, зазвичай коштує до 300 грн. Щоправда, якщо той, кому ви робите подарунок, справді тямить у вині, такий базовий декантер у нього, швидше за все, вже є, а ось обравши складнішу професійну модель, ви зможете його здивувати. Щоправда, коштуватиме такий подарунок дорожче. Наприклад, U-подібний декантер коштує близько 1000 грн.

[ + – ] Найпростіший декантер, що нагадує велику хімічну колбу або графин із сильно розширеним низом, зазвичай коштує до 300 грн. Фото: pexels.com

Квадрокоптер

Тут як з автомобілями і літаками — між нижньою та верхньою ціновою межею безліч варіантів. Усе залежить від комплектації та політики виробника. Є квадрокоптери і за 320 грн, і за 32 тис. грн. Про дослідні дрони ми тут не говоримо, по-перше, вони набагато дорожчі, по-друге, тому, хто не проводить польових досліджень на важко доступних ділянках, просто не потрібен їхній надмірно складний функціонал.

Складні компактні дрони, які дійсно можуть порадувати близького вам любителя сучасних технологій, по суті, всього лише просунуті іграшки, але дуже цікаві. Наприклад, у моделі S9, яка в роздробі коштує близько 900 грн, заряду акумулятора вистачає на 15 хвилин, такого "повітряного розвідника" можна закинути досить далеко, є камера, що транслює відео на смартфон.

[ + – ] Для новачка краще вибрати модель дрону з автоматичною системою зльоту/посадки Фото: pexels.com

Якщо одержувач подарунку ще не керував дронами, це якраз придатний варіант — автоматична система зльоту/посадки, барометр, завдяки якому квадрокоптер сам утримує висоту і функція повернення "додому" дуже допоможуть. Для досвідченого користувача є цікавіша модель, у якої менше автоматизованих функцій та більше можливостей керування на мануалі.

Портативна сонячна батарея

Сонце, море, пляж — яка ж краса навколо — тягнетесь за смартфоном, щоб зробити кілька знімків на згадку, а він розряджений. Сучасні індивідуальні засоби зв'язку, на жаль, бояться спеки та холоду. Через занадто високу або надто низьку температуру вони швидко втрачають заряд. На цьому безтурботний відпочинок господаря, як правило, закінчується і починається квест під назвою "знайди відповідну розетку". Добре, коли під рукою є павер банк, але його теж треба заряджати, до того ж заряд, який може утримувати, теж обмежений. Тому, і тим, хто в зимові канікули любить кататися на лижах, і тим, хто вважає за краще подорожувати із зими в літо, дуже знадобиться портативна сонячна батарея. Сонце замість розетки – хіба ж не мрія!

Важливо

Гаджети під ялинку. Топ-10 подарунків на Новий рік для всієї родини

Електронна фоторамка

Люди третього тисячоліття раз у раз щось фотографують, але вкрай рідко роздруковують. Подивитися фото можна, як правило, лише у соціальних мережах. Через це іноді створюється відчуття, ніби ми робили їх винятково для своїх підписників. Ні-ні, та й занудьгуєш за тими часами, коли батьки сиділи з дітьми на диванчиках, розгорнувши на колінах громіздкі альбоми та розглядаючи візуальні свідчення моментів минулого. Електронна фоторамка – зручна альтернатива такому альбому. Пил вона збирає набагато менше, фотографій вміщує більше, а друкування не потребує. Компроміс між ностальгією та сучасністю. Якісний економ варіант коштуватиме трохи більше 500 грн.

Робот-пилосос

Вибираючи такий подарунок, укластися в тисячу гривень складно, але можливо. Середня ціна в кілька разів вища, але на ринку є дешеві моделі цілком стерпної якості. Нижня цінова межа 500-600 грн. Це не дуже потужні моделі та обмежений функціонал, у них навіть немає режиму вологого прибирання. Однак, якщо одержувач подарунку ніколи раніше не користувався роботом-пилососом і йому/їй тільки належить освоїти цей популярний побутовий гаджет, найпростіша модель підійде краще, ніж просунута.