Стилист рассказала, с чем и как правильно носить колготы зимой

Колготы никогда не выходят из моды. а зимой, кроме эстетической функции они выполняют и практическую– согревают в морозы и холодную погоду.

Колготки в холодное время являются неотъемлемой частью женского гардероба, поскольку позволяют не только согреться в зимние морозы, но и разнообразить образ, сделав его эффектнее и и женственнее. Стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram представила несколько советов, как правильно подбирать колготы и с чем их лучше сочетать.

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Как подобрать колготки под образ

Плотные колготки и замшевая обувь, по мнению стилиста, это – идеальная пара.

"Они совпадают по фактуре, и за счет этого ноги кажутся бесконечными, а дуэт колготки + обувь – максимально гармоничным", – отметила Платонова.

Не стоит покупать колготки на размер меньше в надежде на то, что они утянут ноги и сделают их тоньше и стройнее. Наоборот, от того, что размер меньше, чем нужно, колготки будут неравномерно натянуты, образовывая неуместны просветы. Также они быстрее порвутся.

Любительницам цветных колготок стилист советует начинать с приглушенных тонов, подбирая их под цвет обуви или платья (юбки). В любом случае, цвет колгот, каким бы ярким он не был, должен дублировать хотя бы один из оттенков в общем образе. Эффектным ходом будет сочетать колготки с одним из цветов принта в образе. Тогда они гармонично впишутся в общий ансамбль.

Колготки с принтом могут легко вписаться в базовый образ и добавить ему настроения или дерзости. Лучше всего такие колготы сочетать с однотонными вещами.

Любительницам колгот в горошек стоит выбирать наиболее универсальный вариант – частый и средний ритм принта. Такие колготки подойдут под любой рост и тип фигуры.

Колготки со стразами, по мнению стилиста, должны быть в гардеробе каждой уважающей себя модницы. Они станут отличным дополнением к наряду для праздника или вечеринки, добавив в образ изюминку.

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Выбирая колготы для зимы, следует учитывать несколько моментов:

Зимние колготы должны быть более плотные, чем демисезонные.

Лучшими материалами для зимних колгот являются шерсть, капрон, микрофибра. Они отлично смотрятся с юбками, платьями, шортами.

Не стоит покупать колготки с длинным ворсом. В процессе носки он будет скатываться, и изделие уже через несколько стирок обретет непрезентабельный вид.

Выбирая колготы, стоит учитывать особенности кожи и исключить аллергическую реакцию на определенные материалы. Чаще всего возникает реакция кожи на прямой контакт с шерстью, проявляясь в виде покраснений и зуда.

Преимущества колготок из разного материала

Микрофибра . Такие колготы мягкие, имеют высокую плотность, обилие расцветок, долговечные при условии качественного материала.

. Такие колготы мягкие, имеют высокую плотность, обилие расцветок, долговечные при условии качественного материала. Шерстяные колготы . Главное преимущество таких колгот в том, что они теплые и согреют даже в мороз. Однако перед покупкой стоит попробовать колготы руками. Если материал будет покалывать, лучше такие не покупать, потому что это чревато раздражением кожи. Они должны быть мягкими и комфортными при прикосновении. Выбирая колготы из шерсти, стоит учитывать, что они не всегда будут шерстяными на 100%. Чаще всего состав "разбавляют" синтетикой. В качественном изделии шерсти должно быть не меньше 50%.

. Главное преимущество таких колгот в том, что они теплые и согреют даже в мороз. Однако перед покупкой стоит попробовать колготы руками. Если материал будет покалывать, лучше такие не покупать, потому что это чревато раздражением кожи. Они должны быть мягкими и комфортными при прикосновении. Выбирая колготы из шерсти, стоит учитывать, что они не всегда будут шерстяными на 100%. Чаще всего состав "разбавляют" синтетикой. В качественном изделии шерсти должно быть не меньше 50%. Капроновые колготы. Покупая изделие из этого материала, стоит смотреть на плотность. Чем она выше, тем теплее колготы. Не стоит зимой выбирать светлый капрон, потому что смотрится он некрасиво и не гармонирует с тяжелой и теплой одеждой.

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