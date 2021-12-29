Стиліст розповіла, з чим і як правильно носити колготи взимку

Колготи ніколи не виходять із моди, а взимку, крім естетичної функції, вони виконують і практичну – зігрівають у морози та холодну погоду.

Колготки в холодну пору є невід'ємною частиною жіночого гардеробу, оскільки дозволяють не тільки зігрітися в зимові морози, але й урізноманітнити образ, зробивши його ефектнішим і жіночнішим. Стиліст Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram представила кілька порад, як правильно підбирати колготи та з чим їх краще поєднувати.

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Як підібрати колготки під образ

Щільні колготки та замшеве взуття, на думку стиліста, це ідеальна пара.

"Вони збігаються за фактурою, і за рахунок цього ноги здаються нескінченними, а дует колготки + взуття максимально гармонійним", — зазначила Платонова.

Не варто купувати колготки на розмір менше, сподіваючись на те, що вони втягнуть ноги і зроблять їх тоншими і стрункими. Навпаки, від того, що розмір менший, ніж потрібно, колготки будуть нерівномірно натягнуті, утворюючи недоречні просвіти. Також вони швидше порвуться.

Любителькам кольорових колготок стиліст радить починати з приглушених тонів, підбираючи їх під колір взуття чи сукні (спідниці). У будь-якому випадку, колір колгот, яким би яскравим він не був, повинен дублювати хоча б один із відтінків у загальному образі. Ефектним ходом буде поєднувати колготки з одним із кольорів принту в образі. Тоді вони гармонійно впишуться у загальний ансамбль.

Колготки з принтом можуть легко вписатися в базовий образ та додати йому настрою чи зухвалості. Найкраще такі колготи поєднувати з однотонними речами.

Любителькам колгот у горошок варто вибирати найуніверсальніший варіант – частий та середній ритм принту. Такі колготки підійдуть під будь-який зріст та тип фігури.

Колготки зі стразами, на думку стиліста, повинні бути в гардеробі кожної модниці, що поважає себе. Вони стануть чудовим доповненням до вбрання для свята або вечірки, додавши в образ родзинку.

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Вибираючи колготи для зими, слід враховувати кілька моментів:

Зимові колготи мають бути щільнішими, ніж демісезонні.

Найкращими матеріалами для зимових колгот є шерсть, капрон, мікрофібра. Вони добре виглядають зі спідницями, сукнями, шортами.

Не варто купувати колготки із довгим ворсом. У процесі носіння він скочуватиметься, і виріб вже через кілька прань набуде непрезентабельного вигляду.

Вибираючи колготи, варто враховувати особливості шкіри та виключити алергічну реакцію на певні матеріали. Найчастіше виникає реакція шкіри на прямий контакт з вовною, виявляючись у вигляді почервоніння та сверблячки.

Переваги колготок із різного матеріалу

Мікрофібра . Такі колготи м'які, мають високу щільність, різноманітність кольорів, довговічні за умови якісного матеріалу.

. Такі колготи м'які, мають високу щільність, різноманітність кольорів, довговічні за умови якісного матеріалу. Вовняні колготи . Головна перевага таких колгот у тому, що вони теплі та зігріють навіть у мороз. Однак перед покупкою варто спробувати колготи руками. Якщо матеріал буде поколювати, краще такі не купувати, тому що це може призвести до подразнення шкіри. Вони повинні бути м'якими та комфортними під час дотику. Вибираючи колготи із вовни, варто враховувати, що вони не завжди будуть вовняними на 100%. Найчастіше склад "розбавляють" синтетикою. У якісному виробі вовни має бути не менше ніж 50%.

. Головна перевага таких колгот у тому, що вони теплі та зігріють навіть у мороз. Однак перед покупкою варто спробувати колготи руками. Якщо матеріал буде поколювати, краще такі не купувати, тому що це може призвести до подразнення шкіри. Вони повинні бути м'якими та комфортними під час дотику. Вибираючи колготи із вовни, варто враховувати, що вони не завжди будуть вовняними на 100%. Найчастіше склад "розбавляють" синтетикою. У якісному виробі вовни має бути не менше ніж 50%. Капронові колготи. Купуючи виріб із цього матеріалу, варто дивитися на щільність. Чим вона вища, тим тепліше колготи. Не варто взимку вибирати світлий капрон, тому що він виглядає некрасиво і не гармоніює з важким і теплим одягом.

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