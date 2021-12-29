Холли Берри спутали со звездой фильма "Русалочка"
Причем с Холли Бэйли Берри путают уже не в первый раз
Как оказалось, в Сети фанаты часто путают двух актрис: 55-летнюю Холли Берри и 21-летнюю Холли Бэйли, которая только начала свою карьеру актрисы. На днях путаница произошла снова. Один из пользователей Twitter написал сообщение звезде фильмов "Люди Икс" и "Готика", приняв ее за другую Холли, которая сейчас снимается в экранизации культового диснеевского мультфильма "Русалочка".
"Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя под водой!", — написал поклонник актрисы, процитировав песенку из мультфильма. Берри сразу же ответила своему фанату: "Не та Холли, лол. Но я тоже не могу дождаться, чтобы увидеть ее!".
Остальные поклонники оценили остроумие Берри и отметили, что сами частенько ее путают, ведь их имена и правда похоже пишутся на английском.
Однако самый забавный случай произошел еще в 2019 году, когда стало известно, что студия Disney выбрала актрису на роль Ариэль в ремейке "Русалочки". Пользователи Сети неправильно прочитали фамилию звезды, из-за чего начали поздравлять Холли Берри и удивляться, что роль юной девушки досталась 55-летней актрисе, которая хоть и выглядит безупречно, но все же не подходит на роль Ариэль.
Напомним, выбор Холли Бэйли на роль Ариэль вызвал волну возмущения. Поклонники оригинального мультфильма были возмущены, что роль Русалочки получила темнокожая актриса, которая кардинально отличается от нарисованного оригинала.