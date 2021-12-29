Холли Берри спутали со звездой фильма "Русалочка"

Причем с Холли Бэйли Берри путают уже не в первый раз

Как оказалось, в Сети фанаты часто путают двух актрис: 55-летнюю Холли Берри и 21-летнюю Холли Бэйли, которая только начала свою карьеру актрисы. На днях путаница произошла снова. Один из пользователей Twitter написал сообщение звезде фильмов "Люди Икс" и "Готика", приняв ее за другую Холли, которая сейчас снимается в экранизации культового диснеевского мультфильма "Русалочка".

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Фото: Скриншот

"Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя под водой!", — написал поклонник актрисы, процитировав песенку из мультфильма. Берри сразу же ответила своему фанату: "Не та Холли, лол. Но я тоже не могу дождаться, чтобы увидеть ее!".

[ + – ] Холли Берри со своим бойфрендом Фото: Getty Images

Остальные поклонники оценили остроумие Берри и отметили, что сами частенько ее путают, ведь их имена и правда похоже пишутся на английском.

Однако самый забавный случай произошел еще в 2019 году, когда стало известно, что студия Disney выбрала актрису на роль Ариэль в ремейке "Русалочки". Пользователи Сети неправильно прочитали фамилию звезды, из-за чего начали поздравлять Холли Берри и удивляться, что роль юной девушки досталась 55-летней актрисе, которая хоть и выглядит безупречно, но все же не подходит на роль Ариэль.

[ + – ] Холли Бэйли - исполнительница роли русалочки Ариэль Фото: Getty Images

Напомним, выбор Холли Бэйли на роль Ариэль вызвал волну возмущения. Поклонники оригинального мультфильма были возмущены, что роль Русалочки получила темнокожая актриса, которая кардинально отличается от нарисованного оригинала.