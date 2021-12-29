Геллі Беррі сплутали із зіркою фільму "Русалонька"

Причому з Геллі Бейлі Беррі плутають уже не вперше.

Як з'ясувалося, в мережі фанати часто плутають двох акторок: 55-річну Геллі Беррі та 21-річну Геллі Бейлі, яка лише розпочала свою кар'єру акторки. Днями плутанина сталася знову. Один із користувачів Twitter написав повідомлення зірці фільмів "Люди Ікс" і "Готика", сприйнявши її за іншу Геллі, яка зараз знімається в екранізації культового діснеївського мультфільму "Русалонька".

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Фото: Скриншот

"Не можу дочекатися, щоб побачити тебе під водою!" — написав шанувальник акторки, процитувавши пісеньку з мультфільму. Беррі відразу ж відповіла своєму фанату: "Не та Геллі, лол. Але я теж не можу дочекатися, щоб побачити її!"

[ + – ] Геллі Беррі зі своїм бойфрендом Фото: Getty Images

Інші шанувальники оцінили дотепність Беррі та зазначили, що самі часто її плутають, адже їхні імена і справді схоже пишуться англійською.

Проте найкумедніший випадок стався ще в 2019 році, коли стало відомо, що студія Disney обрала акторку на роль Аріель у римейку "Русалоньки". Користувачі мережі неправильно прочитали прізвище зірки, через що почали вітати Геллі Беррі та дивуватися, що роль юної дівчини дісталася 55-річній акторці, яка хоч і виглядає бездоганно, але все ж таки не підходить на роль Аріель.

[ + – ] Геллі Бейлі — виконавиця ролі русалочки Аріель Фото: Getty Images

Нагадаємо, вибір Геллі Бейлі на роль Аріель викликав хвилю обурення. Шанувальники оригінального мультфільму були обурені, що роль Русалоньки отримала темношкіра акторка, яка кардинально відрізняється від намальованого оригіналу.