Геллі Беррі сплутали із зіркою фільму "Русалонька"
Причому з Геллі Бейлі Беррі плутають уже не вперше.
Як з'ясувалося, в мережі фанати часто плутають двох акторок: 55-річну Геллі Беррі та 21-річну Геллі Бейлі, яка лише розпочала свою кар'єру акторки. Днями плутанина сталася знову. Один із користувачів Twitter написав повідомлення зірці фільмів "Люди Ікс" і "Готика", сприйнявши її за іншу Геллі, яка зараз знімається в екранізації культового діснеївського мультфільму "Русалонька".
"Не можу дочекатися, щоб побачити тебе під водою!" — написав шанувальник акторки, процитувавши пісеньку з мультфільму. Беррі відразу ж відповіла своєму фанату: "Не та Геллі, лол. Але я теж не можу дочекатися, щоб побачити її!"
Інші шанувальники оцінили дотепність Беррі та зазначили, що самі часто її плутають, адже їхні імена і справді схоже пишуться англійською.
Проте найкумедніший випадок стався ще в 2019 році, коли стало відомо, що студія Disney обрала акторку на роль Аріель у римейку "Русалоньки". Користувачі мережі неправильно прочитали прізвище зірки, через що почали вітати Геллі Беррі та дивуватися, що роль юної дівчини дісталася 55-річній акторці, яка хоч і виглядає бездоганно, але все ж таки не підходить на роль Аріель.
Нагадаємо, вибір Геллі Бейлі на роль Аріель викликав хвилю обурення. Шанувальники оригінального мультфільму були обурені, що роль Русалоньки отримала темношкіра акторка, яка кардинально відрізняється від намальованого оригіналу.