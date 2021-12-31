Новый год 2022. В какой одежде нельзя встречать год водяного Тигра
Тигр – животное, которое любит скрытую роскошь, натуральные материалы и элегантность. Он терпеть не может яркие кричащие цвета и подделки в любом их виде.
Уже завтра вечером украинцы начнут провожать старый год и встречать новый, 2022-й, хозяином которого будет Водяной тигр. Чтобы следующие 12 месяцев были удачными, стоит подготовиться к его приходу со всей ответственностью. Фокус собрал советы стилистов и астрологов о том, каких нарядов лучше избегать, чтобы не отпугнуть этого благородного зверя.
На новый год не рекомендуются цвета, которые могут пробудить у Тигра тревогу или страх.
Красный
Несмотря на всю торжественность и "новогодность" этого цвета, в преддверии года Тигра лучше не надевать красные платья, рубашки, костюмы и другие вещи в этих тонах, поскольку он раздражает хищника и может вызвать его гнев.
Кислотные цвета
Цвета "вырвиглаз" – неоново-розовый, зеленый, салатовый, оранжевый – тоже не вариант. Как и красный цвет, они раздражают Тигра своей чрезмерной яркостью.
Анималистичный принт
Желая угодить хозяину грядущего года найдутся те, кто обязательно захочет нарядится в одежду с анималистическим принтом, будь то тигровый или леопардовый. Этого делать не стоит, поскольку подобные вещи тоже не по вкусу консервативному и аристократичному Тигру.
Поменьше пафоса
Чем скромнее и элегантнее будет платье, тем лучше. Хозяин года не приветствует вычурные наряды в блестках и стразах и сложный крой, отдавая предпочтения простым, но дорогим и изысканным фасонам. Правда, это также не означает, что нужно встречать Тигра в джинсах, футболках и домашних тапочках. Продемонстрируйте ему свое уважение, и он это оценит с лихвой.
Никакой синтетики
Выбирая праздничный наряд, отдавайте предпочтение натуральным материалам – шелку, замше, коже. Тигр не любит подделок и синтетики, поэтому не стоит экономить на красивом платье или костюме. Также нельзя надевать на встречу Нового года тот наряд, в котором были ровно 12 месяцев назад.
Выбирая аксессуары, не стоит забывать о том, что Тигр – аристократ. Поэтому вместо того, чтобы надеть на себя как можно больше украшений, лучше ограничьтесь одним-двумя, но качественными (золото, серебро, платина). Благородный металл порадует хозяина года и сделает его благосклоннее.
Какие же цвета выбрать для встречи Нового года?
Учитывая, что следующий год пройдет под знаком Синего (Голубого, Черного) водяного тигра, лучшим решением станут синий, голубой, нежно-розовый, бежевый, кремовый, черный, коричневый, зеленый и оливковый цвета.
Запреты распространяются не только на определенный цвет в одежде, но и на подарки. Поскольку Тигр – любитель скрытой роскоши, он не оценит дешевые подарки, а также хенд мейд. Лучше выбирать пусть и не очень дорогие, но качественные вещи, украшения и тому подобное.
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