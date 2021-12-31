Новий рік 2022. В якому одязі не можна зустрічати рік водного Тигра

Тигр — тварина, яка любить приховану розкіш, натуральні матеріали та елегантність. Він терпіти не може занадто яскраві кольори та підробки у будь-якому їхньому вигляді.

Вже завтра ввечері українці почнуть проводжати старий рік і зустрічати новий 2022-й, господарем якого буде Водний тигр. Щоб наступні 12 місяців були вдалими, варто підготуватися до його приходу з усією відповідальністю. Фокус зібрав поради стилістів і астрологів про те, яких нарядів краще уникати, щоб не відлякати цього благородного звіра.

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На новий рік не рекомендуються кольори, які можуть пробудити у Тигра тривогу чи страх.

Червоний

Незважаючи на всю урочистість та "новорічність" цього кольору, напередодні року Тигра краще не одягати червоні сукні, сорочки, костюми та інші речі в цих тонах, оскільки він дратує хижака і може викликати його гнів.

[ + – ] Червоний колір нагадує Тигру вогонь, тому краще його не вдягати Фото: Getty Images

Кислотні кольори

Кольори "вирвиоко" — неоново-рожевий, зелений, салатовий, помаранчевий — теж не варіант. Як і червоний колір, вони дратують Тигра своєю надмірною яскравістю.

[ + – ] Кислотні кольори відлякають консервативного Тигра Фото: dws_dress/Instagram

Анімалістичний принт

Прагнучи догодити господареві наступного року знайдуться ті, хто обов'язково захоче вбратися в одяг з анімалістичним принтом, чи то тигровий, чи леопардовий. Цього робити не варто, оскільки подібні речі теж не до смаку консервативному та аристократичному Тигру.

[ + – ] Сукня з леопардовим або тигровим принтом не підходить для зустрічі 2022-го Фото: Getty Images

Менше пафосу

Чим скромніше і елегантніше буде сукня, тим краще. Господар року не вітає химерні вбрання в блискітках і стразах і складний крій, віддаючи перевагу простим, але дорогим та вишуканим фасонам. Щоправда, це також не означає, що потрібно зустрічати Тигра у джинсах, футболках і домашніх капцях. Продемонструйте йому свою повагу, і він це оцінить.

[ + – ] Вибирайте максимально елегантне вбрання без зайвих деталей, що здешевлюють образ Фото: Getty Images

Жодної синтетики

Вибираючи святкове вбрання, віддавайте перевагу натуральним матеріалам — шовку, замші, шкірі. Тигр не любить підробок та синтетики, тому не варто економити на гарній сукні чи костюмі. Також не можна одягати на зустріч Нового року те вбрання, в якому були рівно 12 місяців тому.

[ + – ] Елегантна шовкова сукня – найкращий вибір для зустрічі Тигра Фото: Getty Images

Вибираючи аксесуари, не варто забувати, що Тигр — аристократ. Тому замість того, щоб надіти на себе якнайбільше прикрас, краще обмежтеся одною-двома, але якісними (золото, срібло, платина). Благородний метал порадує господаря року і зробить його прихильнішим.

Які кольори вибрати для зустрічі Нового року?

Враховуючи, що наступний рік пройде під знаком Синього (Блакитного, Чорного) водяного тигра, найкращим рішенням стануть синій, блакитний, ніжно-рожевий, бежевий, кремовий, чорний, коричневий, зелений та оливковий кольори.

Заборони поширюються не лише на певний колір одягу, але й на подарунки. Оскільки Тигр — любитель прихованої розкоші, він не оцінить дешеві подарунки, а також хенд-мейд. Краще вибирати нехай і не дуже дорогі, але якісні речі, прикраси тощо.

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