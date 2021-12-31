Новий рік 2022. В якому одязі не можна зустрічати рік водного Тигра
Тигр — тварина, яка любить приховану розкіш, натуральні матеріали та елегантність. Він терпіти не може занадто яскраві кольори та підробки у будь-якому їхньому вигляді.
Вже завтра ввечері українці почнуть проводжати старий рік і зустрічати новий 2022-й, господарем якого буде Водний тигр. Щоб наступні 12 місяців були вдалими, варто підготуватися до його приходу з усією відповідальністю. Фокус зібрав поради стилістів і астрологів про те, яких нарядів краще уникати, щоб не відлякати цього благородного звіра.
На новий рік не рекомендуються кольори, які можуть пробудити у Тигра тривогу чи страх.
Червоний
Незважаючи на всю урочистість та "новорічність" цього кольору, напередодні року Тигра краще не одягати червоні сукні, сорочки, костюми та інші речі в цих тонах, оскільки він дратує хижака і може викликати його гнів.
Кислотні кольори
Кольори "вирвиоко" — неоново-рожевий, зелений, салатовий, помаранчевий — теж не варіант. Як і червоний колір, вони дратують Тигра своєю надмірною яскравістю.
Анімалістичний принт
Прагнучи догодити господареві наступного року знайдуться ті, хто обов'язково захоче вбратися в одяг з анімалістичним принтом, чи то тигровий, чи леопардовий. Цього робити не варто, оскільки подібні речі теж не до смаку консервативному та аристократичному Тигру.
Менше пафосу
Чим скромніше і елегантніше буде сукня, тим краще. Господар року не вітає химерні вбрання в блискітках і стразах і складний крій, віддаючи перевагу простим, але дорогим та вишуканим фасонам. Щоправда, це також не означає, що потрібно зустрічати Тигра у джинсах, футболках і домашніх капцях. Продемонструйте йому свою повагу, і він це оцінить.
Жодної синтетики
Вибираючи святкове вбрання, віддавайте перевагу натуральним матеріалам — шовку, замші, шкірі. Тигр не любить підробок та синтетики, тому не варто економити на гарній сукні чи костюмі. Також не можна одягати на зустріч Нового року те вбрання, в якому були рівно 12 місяців тому.
Вибираючи аксесуари, не варто забувати, що Тигр — аристократ. Тому замість того, щоб надіти на себе якнайбільше прикрас, краще обмежтеся одною-двома, але якісними (золото, срібло, платина). Благородний метал порадує господаря року і зробить його прихильнішим.
Які кольори вибрати для зустрічі Нового року?
Враховуючи, що наступний рік пройде під знаком Синього (Блакитного, Чорного) водяного тигра, найкращим рішенням стануть синій, блакитний, ніжно-рожевий, бежевий, кремовий, чорний, коричневий, зелений та оливковий кольори.
Заборони поширюються не лише на певний колір одягу, але й на подарунки. Оскільки Тигр — любитель прихованої розкоші, він не оцінить дешеві подарунки, а також хенд-мейд. Краще вибирати нехай і не дуже дорогі, але якісні речі, прикраси тощо.