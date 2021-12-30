Режиссер "Игры в кальмара", рассказал, что будет во втором сезоне

Хван Дон Хек даже намекнул на то, что будет снят третий сезон популярного сериала

Режиссер самого популярного сериала 2021 года, "Игры в кальмара", раскрыл некоторые детали второго сезона. Об этом пишет Soompi.

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Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек дал подробное интервью изданию KBS и сообщил, что сейчас ведет переговоры с Netflix о втором и третьем сезоне своего популярного детища.

"Я думаю, что мы скоро примем решение, которое устроит нас всех. Мы знаем, что многие люди ждут продолжения, так что все усиленно работают, чтобы второй сезон вышел интересным", — заявил режиссер.

Он также раскрыл некоторые подробности о сюжете. "В центре внимания будет история Сон Ки Хуна (главного героя, — ред.), который будет разгадывать тайны могущественной организации, стоящей за организацией смертельной игры. Это будет история про людей, с которыми встречается Сон Ки Хун и про тех, за кем он охотится", — отметил Хван Дон Хек.

[ + – ] Сон Ки Хун - главный герой сериала "Игра в кальмара" Фото: Скриншот

Представители телеканала Netflix также сделали заявление, сообщив, что "обсуждают широкий спектр возможностей для сериал "Игра в кальмара", включающий в себя третий сезон, но пока это неточная информация". "Она не высечена на камне", — так точно высказались представители телеканала.

Ранее режиссер дразнил поклонников сериала, намекая на то, что второй сезон будет весьма мрачен, а главный герой будет втянут в такую череду событий, когда ему придется совершать нелегкий выбор.

Напомним, "Игра в кальмара", который вышел на телеканале Netflix 17 сентября, стал самым популярным сериалом канала в 94 странах. И всего его посмотрели более 142 миллионов пользователей.

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