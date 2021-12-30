Режисер "Гри в кальмара" розповів, що буде в другому сезоні

Хван Дон Хьок навіть натякнув на те, що буде знято третій сезон популярного серіалу

Режисер найпопулярнішого серіалу 2021 року, "Гри в кальмара", розкрив деякі деталі другого сезону. Про це пише Soompi.

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Південнокорейський режисер Хван Дон Хьок дав докладне інтерв'ю виданню KBS і повідомив, що зараз веде переговори з Netflix про другий і третій сезон свого популярного дітища.

"Я думаю, що ми скоро ухвалимо рішення, яке влаштує нас усіх. Ми знаємо, що багато людей чекають продовження, так що всі посилено працюють, щоб другий сезон вийшов цікавим", — заявив режисер.

Він також розкрив деякі подробиці про сюжет. "У центрі уваги буде історія Сон Кі Хуна (головного героя, — ред.), який розгадуватиме таємниці могутньої організації, яка стоїть за організацією смертельної гри. Це буде історія про людей, із якими зустрічається Сон Кі Хун, і про тих, за ким він полює", — зазначив Хван Дон Хьок.

[ + – ] Сон Кі Хун – головний герой серіалу "Гра в кальмара" Фото: Скриншот

Представники телеканалу Netflix також зробили заяву, повідомивши, що "обговорюють широкий спектр можливостей для серіалу "Гра в кальмара", що включає третій сезон, але поки що це неточна інформація". "Вона не висічена на камені", — так висловилися представники телеканалу.

Раніше режисер дражнив шанувальників серіалу, натякаючи на те, що другий сезон буде похмурим, а головний герой буде втягнутий у таку низку подій, коли йому доведеться робити нелегкий вибір.

Нагадаємо, "Гра в кальмара", який вийшов на телеканалі Netflix 17 вересня, став найпопулярнішим серіалом каналу в 94 країнах. І всього його переглянули понад 142 мільйони користувачів.

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