Панацеи от похмелья не существует, – исследование

Ученые просмотрели 21 исследование о препаратах от похмелья, но так и не нашли ответа на вопрос, какое же средство поможет быстро и эффективно устранить последствия чрезмерного употребления алкоголя.

Эффективного рецепта того, как избавиться от похмелья или хотя бы облегчить его, на данный момент не существует. К такому неутешительному выводу аккурат в канун новогодних праздников пришли ученые из Великобритании, которые при поддержке Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR) провели обзор 21 клинического испытания различных средств от похмелья. Свои выводы они опубликовали в журнале Addiction.

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Исследуемые лекарства включали куркумин, красный женьшень, обезболивающие, такие как локсопрофен, и добавку н-ацетил-1-цистеина (NAC). Команда обнаружила, что в большинстве исследований не было выявлено никакой пользы от широко используемых методов лечения симптомов похмелья. И даже те, которые показали статистически значимый эффект на некоторые симптомы, исследователей не слишком впечатлили качеством собранных данных. Ни одно из исследований не рассматривало одно и то же лекарство от похмелья, а также не было результатов, независимо воспроизведенных другими исследователями, что необходимо для проверки того, работает ли что-то в медицине так, как рекламируется.

Во многих экспериментах по лечению похмелья обнаружены "вопиющие недостатки". Например, в восьми из 21 исследования полностью были исключены женщины. Исследования также были совершенно разными по подходу: в одних была еда, в других – нет, а для опьянения использовалось несколько разных видов алкоголя.

Из различных изученных участниками мониторинга лекарств три оказались многообещающими по сравнению с плацебо. Это были экстракт гвоздики, толфенамовая кислота (болеутоляющее НПВП, доступное в Великобритании) и пиритинол (аналог витамина B6). По словам клинического исследователя из Национального центра наркологии Королевского колледжа Лондона Эммерта Робертса, эти методы лечения, скорее всего, потребуют тщательных клинических испытаний.

"В идеале в любых будущих исследованиях следует использовать более универсальные и проверенные стандарты, в том числе стандарты для измерения симптомов похмелья. Они также должны быть предварительно зарегистрироваными, относительно большими и более репрезентативными для населения, включая женщин", – подчеркнул он.

Пока же, говорит Робертсон, единственный способ избежать похмелья – это умеренное употребление алкоголя или воздержание от него.

Похмелье – это алкогольная интоксикация, представляющая собой временное явление, развивающееся после чрезмерного употребления спиртосодержащих напитков. Она проявляется такими симптомами как сильная головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

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