Панацеї від похмілля не існує, – дослідження

Вчені переглянули 21 дослідження препаратів від похмілля, але так і не знайшли відповіді на запитання, який засіб допоможе швидко й ефективно усунути наслідки надмірного вживання алкоголю.

Ефективного рецепта того, як позбавитися похмілля або хоча б полегшити його, на даний момент не існує. До такого невтішного висновку якраз напередодні новорічних свят дійшли вчені з Великобританії, які за підтримки Національного інституту досліджень у галузі охорони здоров'я (NIHR) провели огляд 21 клінічного випробування різних засобів від похмілля. Свої висновки вони опублікували у журналі Addiction.

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Досліджувані ліки включали куркумін, червоний женьшень, знеболювальні, такі як локсопрофен, та добавку н-ацетил-1-цистеїну (NAC). Команда побачила, що в більшості досліджень не було виявлено жодної користі від методів лікування симптомів похмілля, які широко використовуються. І навіть ті, що показали статистично значущий ефект на деякі симптоми, дослідників не надто вразили якістю зібраних даних. Жодне з досліджень не розглядало одні й ті ж ліки від похмілля, а також не було результатів, незалежно відтворених іншими дослідниками, що необхідно для перевірки того, чи працює щось у медицині так, як рекламується.

У багатьох експериментах з лікування похмілля виявлено "кричущі недоліки". Наприклад, у восьми із 21 дослідження повністю були виключені жінки. Дослідження також були різними за підходом: в одних була їжа, в інших – ні, а для сп'яніння використовувалося кілька різних видів алкоголю.

З різних вивчених учасниками моніторингу ліків три препарати виявилися багатообіцяючими порівняно з плацебо. Це були екстракт гвоздики, толфенамова кислота (болезаспокійливе НПЗП, доступне у Великій Британії) та піритинол (аналог вітаміну B6). За словами клінічного дослідника з Національного центру наркології Королівського коледжу Лондона Еммерта Робертса, ці методи лікування, найімовірніше, вимагатимуть ретельніших клінічних випробувань.

"В ідеалі в будь-яких майбутніх дослідженнях слід використовувати більш універсальні та перевірені стандарти, зокрема стандарти для вимірювання симптомів похмілля. Вони також мають бути попередньо зареєстрованими, відносно більшими та більш репрезентативними для населення, включаючи жінок", – підкреслив він.

Поки що, каже Робертсон, єдиний спосіб уникнути похмілля – це помірне вживання алкоголю або утримання від нього.

Похмілля — це алкогольна інтоксикація, що є тимчасовим явищем, яка розвивається після надмірного вживання спиртовмісних напоїв. Вона проявляється такими симптомами як сильний головний біль, дратівливість, сухість у роті, пітливість, нудота.

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