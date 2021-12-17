Новорічний корпоратив 2021-2022 й алкоголь: як повеселитися і не зганьбитися

Правильно розрахована доза спиртного допоможе уникнути сп'яніння та пов'язаних із ним неприємностей. Свято вдасться, якщо не забувати кілька простих правил.

Не за горами час новорічних корпоративів, і саме час підготувати свій організм до вечірки, щоб піти з неї якщо й не з високо піднятою головою, то хоча б без неприємних наслідків і фото на телефонах колег, за які потім буде соромно. Фокус зібрав поради, як не переборщити зі спиртним під час святкування з колективом.

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Перше і найголовніше, що варто враховувати, вирушаючи в ресторан чи кафе, — "ваша" доза алкоголю. Намагайтеся не перетинати цю планку. Єдиної норми спиртного для всіх не існує, все залежить від особливостей організму, тому на питання "Скільки можна пити?" вам будь-який лікар порадить враховувати свою міру.

Як підготувати організм до корпоративу

Щоб вас не "розвезло" після першої пари чарок спиртного, варто підготувати організм заздалегідь. Психіатр-нарколог Олексій Магаліф розповів, що допоможе уникнути сп'яніння:

"Треба випивати алкогольні напої на ситий шлунок, а не на голодний. Це правило номер один. Найкраще перед виходом на святкування з'їсти бутерброд з маслом або салом або хоча б горішки. Жирна їжа покриє стінки шлунка плівкою, яка сповільнить всмоктування алкоголю".

Друге правило — не змішувати різні алкогольні напої. Навіть якщо вечірка обіцяє бути довгою, фахівці радять обмежитися якимось одним напоєм і між випивками робити перерви: потанцювати, щоб прискорити обмінні процеси в організмі, присвятити час спілкуванню і розвагам із колегами. Не варто вибігати з теплого приміщення надвір, оскільки перепади температури сприяють швидкому сп'янінню.

[ + – ] Вирушаючи на корпоратив, варто чітко розуміти "свою" міру алкоголю. Фото: Getty Images

Правильно закушуйте

Ще одна запорука корпоративу без наслідків — вибір правильних закусок. Щоб не сп'яніти на вечірці, лікарка-дієтологиня Маргарита Корольова як ідеальний варіант називає овочі, зелень і салати, багаті на клітковину. Така їжа стимулює роботу шлунково-кишкового тракту та вироблення ферментів для якнайшвидшого розщеплення алкоголю.

Клітковину необхідно поєднувати з джерелами білка та жирів: жирним м'ясом, рибою, птицею. А ось солоні огірки чи помідори від сп'яніння не врятують, скільки б ви їх не їли.

Оскільки алкоголь зневоднює організм, нестача рідини найкраще допоможе заповнити воду з лимонним соком.

[ + – ] Щоб алкоголь швидко не вдарив у голову, потрібно закушувати його жирною їжею Фото: transat.ru

Не експериментуйте

Лікарі не радять куштувати на вечірках напої, які ви раніше ніколи не пили. Краще віддавати перевагу вже перевіреним винам, коктейлям і шотам.

Активоване вугілля

Деякі досвідчені відвідувачі вечірок вирушають на свято із запасом активованого вугілля, яке вживають перед застіллям у кількості 5-6 штук (в ідеалі – 1 таблетка на 10 кг ваги). Він допомагає абсорбувати частину спирту та токсинів, що теж позитивно позначиться на загальному стані організму.

[ + – ] Кілька таблеток активованого вугілля перед гулянням допоможуть організму протистояти сп'яненню Фото: Соцсети

Уникайте бульбашок

Любителям ігристих вин варто пам'ятати, що газовані напої дуже пришвидшують сп'яніння. Тому не потрібно налягати на шампанське, а також змішувати важкий алкоголь із солодкою газировкою. Також не варто запивати алкоголь газировкою. Якщо ви не можете без води після чарки горілки, то краще вибирайте просту воду без бульбашок.

[ + – ] Ігристі напої швидше призводять до сп'яніння

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