Новорічний корпоратив 2021-2022 й алкоголь: як повеселитися і не зганьбитися
Правильно розрахована доза спиртного допоможе уникнути сп'яніння та пов'язаних із ним неприємностей. Свято вдасться, якщо не забувати кілька простих правил.
Не за горами час новорічних корпоративів, і саме час підготувати свій організм до вечірки, щоб піти з неї якщо й не з високо піднятою головою, то хоча б без неприємних наслідків і фото на телефонах колег, за які потім буде соромно. Фокус зібрав поради, як не переборщити зі спиртним під час святкування з колективом.
Перше і найголовніше, що варто враховувати, вирушаючи в ресторан чи кафе, — "ваша" доза алкоголю. Намагайтеся не перетинати цю планку. Єдиної норми спиртного для всіх не існує, все залежить від особливостей організму, тому на питання "Скільки можна пити?" вам будь-який лікар порадить враховувати свою міру.
Як підготувати організм до корпоративу
Щоб вас не "розвезло" після першої пари чарок спиртного, варто підготувати організм заздалегідь. Психіатр-нарколог Олексій Магаліф розповів, що допоможе уникнути сп'яніння:
"Треба випивати алкогольні напої на ситий шлунок, а не на голодний. Це правило номер один. Найкраще перед виходом на святкування з'їсти бутерброд з маслом або салом або хоча б горішки. Жирна їжа покриє стінки шлунка плівкою, яка сповільнить всмоктування алкоголю".
Друге правило — не змішувати різні алкогольні напої. Навіть якщо вечірка обіцяє бути довгою, фахівці радять обмежитися якимось одним напоєм і між випивками робити перерви: потанцювати, щоб прискорити обмінні процеси в організмі, присвятити час спілкуванню і розвагам із колегами. Не варто вибігати з теплого приміщення надвір, оскільки перепади температури сприяють швидкому сп'янінню.
Правильно закушуйте
Ще одна запорука корпоративу без наслідків — вибір правильних закусок. Щоб не сп'яніти на вечірці, лікарка-дієтологиня Маргарита Корольова як ідеальний варіант називає овочі, зелень і салати, багаті на клітковину. Така їжа стимулює роботу шлунково-кишкового тракту та вироблення ферментів для якнайшвидшого розщеплення алкоголю.
Клітковину необхідно поєднувати з джерелами білка та жирів: жирним м'ясом, рибою, птицею. А ось солоні огірки чи помідори від сп'яніння не врятують, скільки б ви їх не їли.
Оскільки алкоголь зневоднює організм, нестача рідини найкраще допоможе заповнити воду з лимонним соком.
Не експериментуйте
Лікарі не радять куштувати на вечірках напої, які ви раніше ніколи не пили. Краще віддавати перевагу вже перевіреним винам, коктейлям і шотам.
Активоване вугілля
Деякі досвідчені відвідувачі вечірок вирушають на свято із запасом активованого вугілля, яке вживають перед застіллям у кількості 5-6 штук (в ідеалі – 1 таблетка на 10 кг ваги). Він допомагає абсорбувати частину спирту та токсинів, що теж позитивно позначиться на загальному стані організму.
Уникайте бульбашок
Любителям ігристих вин варто пам'ятати, що газовані напої дуже пришвидшують сп'яніння. Тому не потрібно налягати на шампанське, а також змішувати важкий алкоголь із солодкою газировкою. Також не варто запивати алкоголь газировкою. Якщо ви не можете без води після чарки горілки, то краще вибирайте просту воду без бульбашок.
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