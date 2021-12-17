Новогодний корпоратив 2021-2022 и алкоголь: как повеселиться и не опозориться

Правильно рассчитанная доза спиртного поможет избежать опьянения и связанных с ним неприятностей. Праздник удастся, если не забывать несколько простых правил.

Не за горами пора новогодних корпоративов, и самое время подготовить свой организм к вечеринке, чтобы уйти с нее если и не с высоко поднятой головой, то хотя бы без неприятных последствий и фото на телефонах коллег, за которые потом будет стыдно. Фокус собрал советы, как не переборщить со спиртным во время празднования с коллективом.

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Первое и самое главное, что стоит учитывать, отправляясь в ресторан или кафе, – "ваша" доза алкоголя. Постарайтесь не пересекать эту планку. Единой нормы спиртного для всех не существует, все зависит от особенностей организма, поэтому на вопрос "Сколько можно пить?" вам любой врач посоветует учитывать свою меру.

Как подготовить организм к корпоративу

Чтобы вас не "развезло" после первых пары рюмок спиртного, стоит подготовить организм заранее. Психиатр-нарколог Алексей Магалиф рассказал, что поможет избежать быстрого опьянении:

"Надо выпивать алкогольные напитки на сытый желудок, а не на голодный. Это правило номер один. Лучше всего еще перед выходом на празднование съесть бутерброд с маслом или салом или хотя бы орешки. Жирная еда покроет стенки желудка пленкой, которая замедлит всасывание алкоголя".

Второе правило – не смешивать разные алкогольные напитки. Даже если вечеринка обещает быть долгой, специалисты советуют ограничиться каким-то одним напитком и между возлияниями делать перерывы: потанцевать, чтобы ускорить обменные процессы в организме, посвятить время общению и развлечениям с коллегами. Не стоит выбегать из теплого помещения на улицу, поскольку перепады температуры способствуют быстрому опьянению.

[ + – ] Отправляясь на корпоратив, стоит четко понимать "свою" меру алкоголя Фото: Getty Images

Правильно закусывайте

Еще один залог корпоратива без последствий – выбор правильных закусок. Чтобы не опьянеть на вечеринке, врач-диетолог Маргарита Королева в качестве идеального варианта называет овощи, зелень и салаты, богатые клетчаткой. Такая пища стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и выработку ферментов для скорейшего расщепления алкоголя.

Клетчатку необходимо совмещать с источниками белка и жиров: жирным мясом, рыбой, птицей. А вот соленые огурцы или помидоры от опьянения не спасут, сколько бы вы их не ели.

Поскольку алкоголь обезвоживает организм, недостаток жидкости лучше всего поможет восполнить вода с лимонным соком.

[ + – ] Чтобы алкоголь быстро не ударил в голову, нужно закусывать его жирной пищей Фото: transat.ru

Не экспериментируйте

Врачи не советуют пробовать на вечеринках напитки, которые вы раньше никогда не пили. Лучше отдавать предпочтение уже проверенным винам, коктейлям и шотам.

Активированный уголь

Некоторые опытные посетители вечеринок отправляются на праздник с запасом активированного угля, который принимают перед застольем в количестве 5-6 штук (в идеале – 1 таблетка на 10 кг веса). Он помогает абсорбировать часть спирта и токсинов, что тоже положительно скажется на общем состоянии организма.

[ + – ] Несколько таблеток активированного угля перед застольем помогут организму противостоять опьянению Фото: Соцсети

Избегайте пузырьков

Любителям игристых вин следует помнить, что газированные напитки очень ускоряют опьянение. Поэтому не нужно налегать на шампанское, а также смешивать тяжелый алкоголь со сладкой газировкой. Также не стоит запивать алкоголь газировкой. Если вы никак не можете без воды после рюмки водки, то лучше выбирайте простую воду без пузырьков.

[ + – ] Игристые напитки быстрее приводят к опьянению

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