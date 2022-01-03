Спустя несколько дней после брата: умер второй из братьев-близнецов Богдановых

По информации журналистов, Игорь Богданов умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. При этом оба брата не были вакцинированы.

Игорь Богданов умер 3 января 2022 года. Он ушел из жизни вслед за своим братом близнецом Григорием, который умер 28 декабря 2021 года. Братья Богданофф, как они себя называли, во Франции стали знаменитыми благодаря своему телешоу "Время Х", сообщает News.In-24

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Братья-близнецы российского происхождения, умерли с перерывом в 6 дней в возрасте 72 лет. Оба умерли от осложнений после заражения COVID-19. Оба брата не были вакцинированы.

"В мире и любви, в окружении детей и семьи Игорь Богданов ушел из жизни в понедельник 3 января 2022 года", — написали родственники братьев в сообщении, которое распространил их агент.

Кто такие братья Богдановы?

Братья Богдановы были популяризаторами науки, которые прославились в 1980-е годы как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении. Целые поколения французских телезрителей внимательно смотрели выпуски их телешоу, где они говорили о современных научных достижениях и научной фантастике. Братья Богдановы во Франции опубликовали около 20 научных трудов. Каждый из них опубликовал докторскую диссертацию. Григорий выбрал математику, а Игорь — физику.

[ + – ] Братья Богданофф в 1990-х Фото: wikipedia

Но в 2010 году братья Богдановы стали фигурантами скандального дела о ненаучности их диссертаций и вынуждены были выплатить штраф в размере 2 тысяч евро французскому Национальному центру научных исследований по математике и теоретической физике.

Совсем недавно Игорь Богданов вместе со своим братом был замешан в деле о мошенничестве. В начале января 2021 года Богдановых обвинили в "обмане" миллионера, страдающего биполярным расстройством. Судебный процесс должен был состояться 20, 21 и 27 января 2022 года.

В отличие от своего брата, у которого не было детей, Игорь Богданов был отцом шестерых детей.

Фокус уже писал о смерти Григория Богданова и о подробностях их профессиональной карьеры и личной жизни.