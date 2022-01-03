Через кілька днів після брата: помер другий із братів-близнюків Богданових

За інформацією журналістів, Ігор Богданов помер через ускладнення, спричинені коронавірусом. При цьому обидва брати не були вакциновані.

Ігор Богданов помер 3 січня 2022 року. Він пішов із життя слідом за своїм братом близнюком Григорієм, який помер 28 грудня 2021 року. Брати Богданофф, як вони себе називали, у Франції стали знаменитими завдяки своєму телешоу "Час Х", повідомляє News.In-24.

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Брати-близнюки російського походження померли з перервою в 6 днів у віці 72 років. Обидва померли від ускладнень після зараження COVID-19. Обидва брати не були вакциновані.

"У мирі та любові, в оточенні дітей та сім'ї Ігор Богданов пішов із життя у понеділок 3 січня 2022 року", — написали родичі братів у повідомленні, яке поширив їх агент.

Хто такі брати Богданові?

Брати Богданови були популяризаторами науки, які прославилися у 1980-ті роки як провідні різноманітні науково-популярні програми на французькому телебаченні. Цілі покоління французьких телеглядачів уважно дивилися випуски їх телешоу, де вони говорили про сучасні наукові досягнення та наукову фантастику. Брати Богданови у Франції опублікували близько 20 наукових праць. Кожен із них опублікував докторську дисертацію. Григорій вибрав математику, а Ігор – фізику.

[ + – ] Брати Богданофф у 1990-х Фото: wikipedia

Але у 2010 році брати Богданови стали фігурантами скандальної справи про ненауковість їх дисертацій та змушені були виплатити штраф у розмірі 2 тисяч євро французькому Національному центру наукових досліджень з математики та теоретичної фізики.

Нещодавно Ігор Богданов разом зі своїм братом був замішаний у справі про шахрайство. На початку січня 2021 року Богданових звинуватили в "обмані" мільйонера, який страждає на біполярні розлади. Судовий процес мав відбутися 20, 21 та 27 січня 2022 року.

На відміну від свого брата, який не мав дітей, Ігор Богданов був батьком шістьох дітей.

Фокус вже писав про смерть Григорія Богданова і про подробиці їхньої професійної кар'єри та особистого життя.