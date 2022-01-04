Как сохранить маникюр подольше: 10 проверенных советов

Если цвет маникюра подобран правильно, а его нанесению передовала соответствующая подготовка, такое покрытие может держаться несколько недель.

Новогодние выходные и первые дни после праздников не очень располагают к походам в маникюрный салон. Фокус собрал самые интересные советы, как подольше сохранить презентабельный вид маникюра, которые помогут вашим ногтям выглядеть ухоженными даже спустя несколько недель после визита к мастеру.

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Готовим основу правильно

Залог долговечного маникюра – тщательно обезжиренная ногтевая пластина. Для этого ногти протирают раствором на основе спирта. Если вы делаете маникюр в домашних условиях, и под рукой нет специального раствора, можно использовать духи. После обезжиривания ногтей к ним нельзя прикасаться пальцами, поскольку это повлияет на качество покрытия.

[ + – ] Перед тем, как наносить лак, ногти нужно хорошо обезжирить Фото: Соцсети

Нюдовое покрытие

Маникюр, сделанный в тонах, лишь слегка отличающихся от оттенка кожи, гораздо практичнее, чем покрытие темных тонов и с разнообразным декором. Даже если ногти отрастут, переход от отросшего ногтя к покрытию будет не так заметен.

[ + – ] Нюдовый маникюр смотрится актуально и подходит под любой образ и под любую длину и форму ногтей

Френч

Французский маникюр – еще один пример "долгоиграющего" покрытия. Но подчеркнем, речь идет о нюдовых тонах базы. Кроме того, если подозреваете, что к мастеру в следующий раз попадете не скоро, воздержитесь от идеи обратного френча.

[ + – ] Классический френч – лучшее решение для тех, кто любит минимализм и практичность

Матовые топы

Матовое финишное покрытие ногтя обеспечит его более эффектный вид на долгое время без сколов и царапин. Кроме того, отросший ноготь, покрытый матовым лаком, не так бросается в глаза, как это происходит в случае использования блестящего лака.

[ + – ] Матовый топ более практичен, чем глянцевое покрытие

Минималистичный дизайн

Сэкономить на частом маникюре без потери его эффектности поможет точечный дизайн ногтей. Это может быть меленький рисунок на ногтевой пластине, покрытой нюдовым или нейтральным лаком, декор кончиков ногтей фольгой, хлопьями юкки, геометрическими формами. Даже отрастая, такие ногти не утратят своей красоты в плане оформления.

[ + – ] Маленькие рисунки на универсальной базе – один из "долгоиграющих" вариантов маникюра

Маникюр омбре

Еще один хороший способ меньше тратить на маникюр – сделать покрытие в стиле "омбре". Вариаций его существует большое множество, а для дополнительного декора поверх него можно наносить разнообразные узоры. Однако избегайте узоров прямо на лунке. Отрастая вместе с ногтем, рисунок будет отдаляться от края и выдаст "возраст" маникюра.

[ + – ] Маникюр в стиле омбре

Обновление маникюра в домашних условиях

Чтобы ногти выглядели ухоженными и свежими, а покрытие держалось дольше, рекомендуется через день-два после основного маникюра обновить топ, чтобы потом не подкрашивать проблемные участки. Главное, чтобы он был жидким. Если лак для финишного покрытия чуть загустел, то он только испортит маникюр и облезет гораздо быстрее.

[ + – ] Обновление маникюра с помощью прозрачного топа Фото: NAILS-INFO.RU

"Запечатывайте" кончик ногтя

При покрытии ногтей топом профессиональные мастера советуют прокрашивать кисточкой самый кончик ногтя, не боясь испачкать палец. Поскольку лак всегда начинает скалываться с конца ногтевой пластины, этот лайфхак мера поможет сделать его более стойким.

Используйте перчатки

Для того, чтобы маникюр служил дольше, мойте посуду и выполняйте уборку в перчатках, поскольку таким образом вы защитите ногти от влаги, царапин и сколов. Кроме того, моющие средства негативно влияют на ногти, ослабляя их.

[ + – ] Перчатки защитят ногти от воды и химических веществ Фото: соцсети

Масло как защита

Отправляясь в душ, смажьте ногти кокосовым маслом. Это не только укрепит их, но и защитит маникюр от влияния горячей воды, а также моющих средств.

Напомним, какие цвета маникюра будут актуальными в этом году.