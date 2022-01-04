Як зберегти манікюр довше: 10 перевірених порад
Якщо колір манікюру підібрано правильно, а перед його нанесенням була відповідна підготовка, таке покриття може триматися кілька тижнів.
Новорічні вихідні і перші дні після свят не дуже підходять для походів у манікюрний салон. Фокус зібрав найцікавіші поради, як довше зберегти презентабельний вигляд манікюру, які допоможуть вашим нігтям виглядати доглянутими навіть через кілька тижнів після візиту до майстра.
Готуємо основу правильно
Запорука довговічного манікюру — ретельно знежирена нігтьова пластина. Для цього нігті протирають розчином на основі спирту. Якщо ви робите манікюр у домашніх умовах, і під рукою немає спеціального розчину, можна використати парфуми. Після знежирення нігтів до них не можна торкатися пальцями, оскільки це вплине на якість покриття.
Нюдове покриття
Манікюр, зроблений у тонах, що лише злегка відрізняються від відтінку шкіри, набагато практичніший, ніж покриття темних тонів і з різноманітним декором. Навіть якщо нігті відростуть, перехід від нігтя, що відріс, до покриття буде не так помітний.
Френч
Французький манікюр — ще один приклад "довгограючого" покриття. Але підкреслимо, йдеться про нюдові тони бази. Крім того, якщо підозрюєте, що до майстра наступного разу потрапите не скоро, утримайтеся від ідеї зворотного френчу.
Матові топи
Матове фінішне покриття нігтя забезпечить його ефектніший вид на довгий час без сколів та подряпин. Крім того, відрослий ніготь, покритий матовим лаком, не так впадає в око, як це відбувається в разі використання блискучого лаку.
Мінімалістичний дизайн
Заощадити на частому манікюрі без втрати його ефектності допоможе точковий дизайн нігтів. Це може бути дрібний малюнок на нігтьовій пластині, покритій нюдовим або нейтральним лаком, декор кінчиків нігтів фольгою, пластівцями юкі, геометричними формами. Навіть відростаючи, такі нігті не втратять своєї краси щодо оформлення.
Манікюр омбре
Ще один хороший спосіб менше витрачати на манікюр – зробити покриття у стилі "омбре". Варіацій його існує безліч, а для додаткового декору поверх нього можна наносити різноманітні візерунки. Однак, уникайте візерунків прямо на лунці. Відростаючи разом із нігтем, малюнок буде віддалятися від краю та видасть "вік" манікюру.
Оновлення манікюру в домашніх умовах
Щоб нігті виглядали доглянутими та свіжими, а покриття трималося довше, рекомендується через день-два після основного манікюру оновити топ, щоб потім не підфарбовувати проблемні ділянки. Головне, щоб він був рідким. Якщо лак для фінішного покриття трохи загуснув, він тільки зіпсує манікюр і облізе набагато швидше.
"Запечатуйте" кінчик нігтя
При покритті нігтів топом професійні майстри радять фарбувати пензликом кінчик нігтя, не боячись забруднити палець. Оскільки лак завжди починає сколюватися з кінця нігтьової пластини, цей лайфхак допоможе зробити його більш стійким.
Використовуйте рукавички
Щоб манікюр служив довше, мийте посуд і виконуйте прибирання в рукавичках, оскільки таким чином ви захистите нігті від вологи, подряпин і відколів. Крім того, мийні засоби негативно впливають на нігті, послаблюючи їх.
Олія як захист
Вирушаючи в душ, змастіть нігті кокосовим маслом. Це не тільки зміцнить їх, а й захистить манікюр від впливу гарячої води, а також мийних засобів.
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