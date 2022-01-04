Sony Pictures отменила премьеру "Морбиуса" с Джаредом Лето в январе 2022-го из-за Омикрона

Изначально фильм должен был выйти в прокат 28 января этого года. однако из-за вспышки нового штамма коронавируса планы пришлось поменять.

Поклонники актера Джареда Лето расстроены тем, что увидят его новый фильм "Морбиус" не 28 января, как планировалось, а на три месяца позже. О том, что студия Sony Pictures перенесла дату релиза перенесена, сообщил The Hollywood Reporter..

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Причиной такого решения стала вспышка штамма Омикрон, которая наблюдается по всей стране и в последнее время резко возросло количество случаев заболевания в крупных городах, таких как Лос-Анджелес. За последние сутки в США зарегистрировано более миллиона новых заражений.

Картина с участием 50-летнего Лето рассказывает историю доктора Майкла Морбиуса, ученого, который лихорадочно работает, чтобы вылечить себя от редкой болезни крови. В процессе он экспериментирует с опасным лекарством, которое в конечном итоге приводит к тому, что Морбиус заражается древней формой вампиризма.

В то время как он получает сверхчеловеческие способности, ученый разрывается между своими моральными принципами и жаждой крови, свойственной для новообретенного вампира.

[ + – ] Трейлер фильма "Морбиус"

В фильме также снимались Мэтт Смит, Адрия Арджона, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон, Аль Мадригал и Майкл Китон, повторивший свою роль Адриана Тумса, также известного как Стервятник, из "Человека-паука: Возвращение домой" 2017 года.

В сентябре 2019 года стало известно, что Marvel Studios и Sony Pictures пришли к новому соглашению, которое позволило персонажу кинематографической вселенной Marvel появиться в общей вселенной супергероев Sony.

Хотя пока нет конкретных планов относительно продолдения фильма о приключениях Морбиуса, однако Лето намекнул о возможности появления в новой перезагрузке Marvel Blade с Махершалой Али в главной роли. Он также добавил, что его персонаж Морбиус может быть частью злодейской группы, известной как "Зловещая шестерка".

Напомним, в октябре Джаред пострадал на массовых протестах антивакцинаторов в Риме.