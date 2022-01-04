Sony Pictures скасувала прем'єру "Морбіуса" з Джаредом Лето у січні 2022-го через Омікрон

Спочатку фільм мав вийти у прокат 28 січня цього року. Однак, через спалах нового штаму коронавірусу плани довелося змінити.

Шанувальники актора Джареда Лето засмучені тим, що побачать його новий фільм "Морбіус" не 28 січня, як планувалося, а на три місяці пізніше. Про те, що студія Sony Pictures перенесла дату релізу, повідомив The Hollywood Reporter.

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Причиною такого рішення став спалах штаму Омікрон, який спостерігається по всій країні і останнім часом різко зросла кількість випадків захворювання у великих містах, таких як Лос-Анджелес. За останню добу у США зареєстровано понад мільйон нових заражень.

Картина за участю 50-річного Лето розповідає історію доктора Майкла Морбіуса, ученого, котрий гарячково працює, щоб вилікувати себе від рідкісної хвороби крові. У процесі він експериментує з небезпечними ліками, які зрештою призводить до того, що Морбіус заражається давньою формою вампіризму.

Коли він отримує надлюдські здібності, учений розривається між своїми моральними принципами і жагою крові, властивою для новонабутого вампіра.

[ + – ] Трейлер фільму "Морбіус"

У фільмі також знімалися Метт Сміт, Адрія Арджона, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Мадрігал і Майкл Кітон, який повторив свою роль Адріана Тумса, також відомого як Стерв'ятник, з "Людини-павука: Повернення додому" 2017 року.

У вересні 2019 року стало відомо, що Marvel Studios і Sony Pictures дійшли нової угоди, яка дозволила персонажу кінематографічного всесвіту Marvel з'явитися в загальному всесвіті супергероїв Sony.

Хоча поки що немає конкретних планів щодо продовження фільму про пригоди Морбіуса, проте Лето натякнув на можливість появи в новому перезавантаженні Marvel Blade з Махершалою Алі в головній ролі. Він також додав, що його персонаж Морбіус може бути частиною злодійської групи, відомої як "Зломовна шістка".

Нагадаємо, у жовтні Джаред постраждав на масових протестах антивакцинаторів у Римі.