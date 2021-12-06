Джаред Лето стане вампіром у новому фільмі: кадри жахливого перетворення

У новій картині Джаред Лето постане у двох іпостасях: образі доктора, який рятує людей, і жорсткого вампіра-вбивці.

Компанія Sony представила другий трейлер американського супергеройського фільму жахів "Морбіус", заснованого на коміксах видавництва Marvel Comics, у якому головну роль зіграє 49-річний Джаред Лето.

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Американський актор укотре показав усім, що він – геній перевтілень. У трейлері Лето зі звичайної людини поступово перетворюється на страшного напів вампіра Морбіуса.

Фото: Скриншот

Картина Даніеля Еспінози за сценарієм Метта Сазами та Берка Шарплесса розповідає історію доктора Майкла Морбіуса, людини з рідкісною та смертельною хворобою крові, яка готова на все, щоб знайти ліки та врятувати від неї інших хворих. Заради цього він стає на бік зла, перетворюючись на кровожерного напів вампіра, який полює на людей. Яку сторону в результаті він вибере і залишиться на ній, і мають побачити глядачі.

Подібно до Венома, Морбіус має намір представити антигероя, який не боїться вбивати своїх жертв і який використовуватиме свої недавно набуті сили, щоб розправитися зі злочинцями, куди страшнішими, ніж він сам.

"Морбіус" є частиною проекту Sony зі створення кінематографічного всесвіту за участю лиходіїв із "Людини-павука", дія якого розгортається в тій же реальності, що й "Веном". У трейлері простежуються посилання на кілька ітерацій (повторень) Людини-павука з натяком на події, пережиті героями у виконанні Тома Голланда в кінематографічному всесвіті Marvel і Ендрю Гарфілдом у недовгій франшизі "Дивовижна Людина-павук".

[ + – ] Джаред Лето у фільмі "Морбіус"

У трейлері також є пасхалка з костюмом Людини-павука, зіграного Тобі Магвайром, і згадується Веном, який з'являється в "Морбіусі" в епізодичній ролі.

Досі Sony та Disney залишали свої фільми про супергероїв у різних всесвітах, але коли MCU запустив Мультивсесвіт, усе стало можливим. Менш ніж за два тижні у фільмі "Людина-павук: Немає шляху додому" будуть представлені "Доктор Восьминіг" Альфреда Моліни, "Електро" Джеймі Фокса, "Зелений гоблін" Віллема Дефо, а також, як нещодавно з'ясувалося, "Піщана людина" Томаса Хадена та "Ящірка" Ріса Іванса.

Прем'єру "Морбіуса" заплановано на 28 січня 2022 року.

Раніше Джеред Лето блискуче перетворився на Паоло Ґуччі в гучній картині Рідлі Скотта "Дім Ґуччі". У кадрі він з'явився з величезною залисиною та зайвою вагою. Крім того, актор знявся для обкладинки Vogue і розповів, як йому вдається мати такий чудовий вигляд у 49 років.