Джаред Лето станет вампиром в новом фильме: кадры жуткого перевоплощения

В новой картине Джаред Лето предстанет в двух ипостасях: в образе доктора, спасающего людей, и жесткого вампира-убийцы.

Компания Sony представила второй трейлер американского супергеройского фильма ужасов "Морбиус", основанного на комиксах издательства Marvel Comics, в котором главную роль играет 49-летний Джаред Лето.

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Американский актер в очередной раз показал всем, что он – гений перевоплощений. В трейлере Лето из обычного человека постепенно превращается в жуткого полувампира Морбиуса.

Фото: Скриншот

Картина Даниэля Эспинозы по сценарию Мэтта Сазамы и Берка Шарплесса рассказывает историю доктора Майкла Морбиуса, человека с редкой и смертельной болезнью крови, который готов на все, чтобы найти лекарство и спасти от нее других больных. Ради этого он становится на сторону зла, превращаясь в кровожадного полувампира, который охотится на людей. Какую сторону в итоге он выберет и останется на ней, и предстоит увидеть зрителям.

Подобно Веному, Морбиус намеревается представить антигероя, который не боится убивать своих жертв, и который будет использовать свои недавно обретенные силы, чтобы расправиться с преступниками, куда более страшными, чем он сам.

"Морбиус" является частью проекта Sony по созданию кинематографической вселенной с участием злодеев из "Человека-паука", действие которого разворачивается в той же реальности, что и "Веном". В трейлере прослеживаются ссылки на несколько итераций (повторений) Человека-паука с намеком на события, пережитые героями в исполнении Тома Холланда в кинематографической вселенной Marvel и Эндрю Гарфилдом в недолгой франшизе "Удивительный Человек-паук".

[ + – ] Джаред Лето в фильме "Морбиус"

В трейлере также есть пасхалка с костюмом Человека-паука, сыгранного Тоби Магуайром, и упоминается Веном, который появляется в "Морбиусе" в эпизодической роли.

До сих пор Sony и Disney оставляли свои фильмы о супергероях в разных вселенных, но когда MCU запустил Мультивселенную, все стало возможным. Менее чем через две недели в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" будут представлены "Доктор Осьминог" Альфреда Молины, "Электро" Джейми Фокса, "Зеленый гоблин" Виллема Дефо, а также, как недавно выяснилось, "Песочный человек" Томаса Хадена и "Ящерица" Риса Ифанса.

Премьера "Морбиуса" запланирована на 28 января 2022 года.

Ранее Джеред Лето блестяще перевоплотился в Паоло Гуччи в нашумевшей картине Ридли Скотта "Дом Гуччи". В кадре он появился с огромной залысиной и лишним весом. Кроме того, актер снялся для обложки Vogue и рассказал, как ему удается так отлично выглядеть в 49 лет.