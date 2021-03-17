"Старый и лысый". Джаред Лето изменился до неузнаваемости в фильме "Дом Gucci" (фото)

Отсутствие бороды и парик с плешью и залысинами добавили актеру лет 20.

49-летний американский рок-музыкант, актёр, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето кардинально изменился ради съемок в фильме "Дом Gucci", а его фото в гриме, сделанные папарацци в Милане, облетели мировые СМИ .

Актер, исполняющий роль модельера Паоло Гуччи, был замечен на съемочной площадке в "стариковском" фиолетовом вельветовом костюме в сочетании с оливково-зелеными лоферами, с поседевшими волосами и большой проплешиной.

Его сфотографировали в тот момент, когда он идет к внедорожнику. В этом стареющем герое с трудом можно узнать оскароносного Джареда Лето. Отсутствие традиционной бороды и грим добавили ему лет 15, превратив его в типичного пожилого итальянца.

The Daily Mail отмечает, что Джареду Лето не впервой кардинально менять внешность для съемок. Так, в картине "Далласский клуб покупателей" (2013) он перевоплотился в роль транссексуала Района, получив за свою работу "Оскар".

[ + – ] Джаред Лето в роли транссексуала Района в картине "Далласский клуб покупателей" (2013) Фото: Скриншот

Он также привлек внимание зрителей своим хаотичным татуированным изображением Джокера в "Отряде самоубийц" в 2016 году с ролью, которая будет повторена в "Лиге справедливости: Снайдер". Ее релиз состоится в пятницу, 19 марта.

В фильме Ридли Скотта "Дом Gucci" Джаред перевоплотился в вице-президента и управляющего директора Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America Паоло Гуччи, который был в центре постоянной борьбы знаменитой семьи за власть над своей империей моды.

[ + – ] Паоло Гуччи Фото: The Daily Mail

Он неоднократно вступал в конфликт со своим дядей Родольфо из-за своих планов по модернизации бренда, за что и был уволен в 1978 году. Позже Паоло вступил в конфликт с двоюродным братом Маурицио, купившим доли Родольфо в компании после его смерти в 1983 году. Паоло даже обвинил своего собственного отца Альдо, рассказав, что тот выкачивал прибыль за границу, чтобы не платить налоги.

Одну из главных ролей в этой картине играет и Леди Гага. Ей досталась роль Патриции Раджиани, жены Маурицио Гуччи, которая заказала его убийство. Папарацци неоднократно "ловили" знаменитость возле ее отеля в Риме. На смену эпатажной королеве сцены пришла чинная итальянская синьора в богатых нарядах, как и подобает жене наследника одного из самых знаменитых модных домов мира. Недавно певица опубликовала фото со своим экранным мужем.