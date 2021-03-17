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"Старый и лысый". Джаред Лето изменился до неузнаваемости в фильме "Дом Gucci" (фото)

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Джаред Лето, Дом Gucci, съемки, коллаж
Фото: коллаж Фокус | Джаред Лето играет роль Паоло Гуччи

Отсутствие бороды и парик с плешью и залысинами добавили актеру лет 20.

49-летний американский рок-музыкант, актёр, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето кардинально изменился ради съемок в фильме "Дом Gucci", а его фото в гриме, сделанные папарацци в Милане, облетели мировые СМИ .

Актер, исполняющий роль модельера Паоло Гуччи, был замечен на съемочной площадке в "стариковском" фиолетовом вельветовом костюме в сочетании с оливково-зелеными лоферами, с поседевшими волосами и большой проплешиной.

Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи
Джаред Лето, грим, Дом Гуччи

Его сфотографировали в тот момент, когда он идет к внедорожнику. В этом стареющем герое с трудом можно узнать оскароносного Джареда Лето. Отсутствие традиционной бороды и грим добавили ему лет 15, превратив его в типичного пожилого итальянца.

The Daily Mail отмечает, что Джареду Лето не впервой кардинально менять внешность для съемок. Так, в картине "Далласский клуб покупателей" (2013) он перевоплотился в роль транссексуала Района, получив за свою работу "Оскар".

Джаред Лето, роль
Джаред Лето в роли транссексуала Района в картине "Далласский клуб покупателей" (2013)
Фото: Скриншот

Он также привлек внимание зрителей своим хаотичным татуированным изображением Джокера в "Отряде самоубийц" в 2016 году с ролью, которая будет повторена в "Лиге справедливости: Снайдер". Ее релиз состоится в пятницу, 19 марта.

В фильме Ридли Скотта "Дом Gucci" Джаред перевоплотился в вице-президента и управляющего директора Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America Паоло Гуччи, который был в центре постоянной борьбы знаменитой семьи за власть над своей империей моды.

Паоло Гуччи, Дом Gucci
Паоло Гуччи
Фото: The Daily Mail

Он неоднократно вступал в конфликт со своим дядей Родольфо из-за своих планов по модернизации бренда, за что и был уволен в 1978 году. Позже Паоло вступил в конфликт с двоюродным братом Маурицио, купившим доли Родольфо в компании после его смерти в 1983 году. Паоло даже обвинил своего собственного отца Альдо, рассказав, что тот выкачивал прибыль за границу, чтобы не платить налоги.

Одну из главных ролей в этой картине играет и Леди Гага. Ей досталась роль Патриции Раджиани, жены Маурицио Гуччи, которая заказала его убийство. Папарацци неоднократно "ловили" знаменитость возле ее отеля в Риме. На смену эпатажной королеве сцены пришла чинная итальянская синьора в богатых нарядах, как и подобает жене наследника одного из самых знаменитых модных домов мира. Недавно певица опубликовала фото со своим экранным мужем.