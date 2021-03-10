Леди Гага показала миру экранного мужа, которого "закажет" в новом фильме Ридли Скотта

Американская знаменитость опубликовала первое фото со съемок фильма об убийстве наследника итальянского модного дома.

Американская певица и актриса Стефани Джерманотта, больше известная публике как Леди Гага, поделилась на своей странице в Instagram первым официальным кадром со съемок фильма "Дом Гуччи", съемки которого уже второй месяц проходят в Италии.

На фото она в образе Патриции Гуччи, жены внука основателя легендарного модного дома, рядом со своим экранным мужем Маурицио, которого играет Адам Драйвер.

Чуть больше фото явили миру папарацци, которые неустанно следят за процессом съемок. Как видно на кадрах, платиновая блондинка появляется перед камерами в виде шатенки с короткой стрижкой. На ней – дорогие наряды и аксессуары, как и подобает жене наследника одного из известнейших домов моды.

Режиссером криминальной драмы с элементами биографии, сценарий которой написан по мотивам книги Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", стал Ридли Скотт. В фильме рассказывается история убийства Маурицио Гуччи его женой в 1995 году.

Патриция "заказала" супруга киллеру из-за того, что после 18 лет счастливого брака он встретил другую женщину и попросил развод. 27 марта 1995 года его застрелили на ступенях собственного офиса. Несмотря на то, что Патриция всячески отрицала свою вину, через три года ее все же приговорили к 29-летнему тюремному заключению. Женщина вышла на свободу досрочно, в октябре 2016 года.

[ + – ] Маурицио Гуччи с женой Патрицией Фото: Открытые источники

СМИ назвали ее "Черной Вдовой" из того, что все, кто брался за ее дело, тяжело заболевали.

Ранее на роль обманутой мстительной супруги претендовали Пенелопа Крус, Марго Роби и Анджелина Джоли, однако режиссер остановил свой выбор на певице с итальянскими корнями. Главную мужскую роль изначально должен был играть Леонардо Ди Каприо, однако затем выбрали Драйвера. Среди других звезд в картине появятся Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джаред Лето и Джереми Айронс.

Премьера картины запланирована на ноябрь 2021 года.

Как известно, пока Леди Гага была в Риме, в Лос-Анджелесе неизвестные ранили из огнестрела выгульщика ее собак и украли двоих из трех французских бульдогов артистки. Она пообещала полмиллиона долларов за возврат питомцев, и через несколько дней женщина принесла собак, сообщив, что "случайно нашла" их.