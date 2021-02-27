Леди Гаге вернули украденных собак, за которых она обещала награду в $500 тысяч
Вернувшая французских бульдогов женщина якобы не связана с похитителями, а животных нашла на улице.
Знаменитой американской исполнительнице Леди Гаге вернули ее собак, которые ранее были похищены у ее помощника.
Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает в Twitter департамент полиции Лос-Анджелеса (США).
"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", – сказано в сообщении.
ВВС уточняет, что некая женщина привела собак в местный полицейский участок.
Представители певицы уже подтвердили, что это – Коджи и Густав, украденные в результате вооруженного нападения на помощника Леди Гаги. Исполнительница пообещала награду в полмиллиона долларов за возвращение своих питомцев.
По данным полицейских, женщина, которая вернула собак, со злоумышленниками не связана — предположительно, она нашла животных на улице, достаточно далеко от места похищения.
Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе в районе Западный Голливуд неизвестные напали 30-летнего Райана Фишера, который выгуливал трех французских бульдогов Леди Гаги, выстрелили в него четыре раза, забрали двух собак и скрылись на белом авто.
В январе 2021 года Дженнифер Лопес и Леди Гага на инаугурации Джо Байдена устроили фотосессию с военными.
В апреле прошлого года Леди Гага сообщила, что готова создать семью и стать матерью.