Леді Газі повернули вкрадених собак, за яких вона обіцяла нагороду в $500 тисяч

Жінка, яка повернула французьких бульдогів, нібито не пов'язана з викрадачами, а тварин знайшла на вулиці.

Знаменитій американській виконавиці Леді Газі повернули її собак, які раніше були викрадені у її помічника.

Про це в суботу, 27 лютого, повідомляє в Twitter департамент поліції Лос-Анджелеса (США).

"Обидві собаки Леді Гаги були передані в місцеву поліцейську дільницю і благополучно возз'єдналися з представниками Леді Гаги", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення поліції Лос-Анджелеса

ВВС уточнює, що якась жінка привела собак в місцеву поліцейську дільницю.

Представники співачки вже підтвердили, що це — Коджи і Густав, вкрадені в результаті збройного нападу на помічника Леді Гаги. Виконавиця пообіцяла нагороду в півмільйона доларів за повернення своїх вихованців.

[ + – ] Повідомлення Леді Гаги

За даними поліцейських, жінка, яка повернула собак, зі зловмисниками не пов'язана — імовірно, вона знайшла тварин на вулиці, досить далеко від місця викрадення.

Раніше ми повідомляли, що в Лос-Анджелесі в районі Західний Голівуд невідомі напали 30-річного Райана Фішера, який вигулював трьох французьких бульдогів Леді Гаги, вистрілили в нього чотири рази, забрали двох собак і зникли на білому авто.

У січні 2021 року Дженніфер Лопес і Леді Гага на інавгурації Джо Байдена влаштували фотосесію з військовими.

У квітні минулого року Леді Гага повідомила, що готова створити сім'ю і стати матір'ю.