Леді Гага показала світу екранного чоловіка, якого "замовить" у новому фільмі Рідлі Скотта

Американська знаменитість опублікувала перше фото зі зйомок фільму про вбивство спадкоємця італійського модного будинку.

Американська співачка і актриса Стефані Джерманотта, більше відома публіці як Леді Гага, поділилася на своїй сторінці в Instagram першим офіційним кадром зі зйомок фільму "Будинок Гуччі", зйомки якого вже другий місяць проходять в Італії.

На фото вона у образі Патриції Гуччі, дружини онука засновника легендарного модного будинку, поруч зі своїм екранним чоловіком Мауріціо, якого грає Адам Драйвер.

Трохи більше фото показали світу папараці, які невпинно стежать за процесом зйомок. Як видно на кадрах, платинова блондинка з'являється перед камерами у вигляді шатенки з короткою стрижкою. На ній — дороге вбрання та аксесуари, як і личить дружині спадкоємця одного з найвідоміших будинків моди.

Режисером кримінальної драми з елементами біографії, сценарій якої написаний за мотивами книги Сари Гей Форден "Будинок Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності", став Рідлі Скотт. У фільмі розповідається історія вбивства Мауріціо Гуччі його дружиною в 1995 році.

Патриція "замовила" чоловіка кілеру через те, що після 18 років щасливого шлюбу він зустрів іншу жінку і попросив розлучення. 27 березня 1995 року його застрелили на сходах власного офісу. Незважаючи на те, що Патриція всіляко заперечувала свою провину, через три роки її все ж засудили до 29-річного тюремного ув'язнення. Жінка вийшла на свободу достроково, у жовтні 2016 року.

[ + – ] Мауріціо Гуччі з дружиною Патріцією Фото: Открытые источники

ЗМІ назвали її "Чорної Вдовою" через те, що всі, хто брався за її справу, важко хворіли.

Раніше на роль обдуреної мстивої дружини претендували Пенелопа Крус, Марго Робі і Анджеліна Джолі, проте режисер зупинив свій вибір на співачці з італійськими коренями. Головну чоловічу роль спочатку повинен був грати Леонардо Ді Капріо, проте потім вибрали Драйвера. Серед інших зірок в картині з'являться Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джаред Лето і Джеремі Айронс.

Прем'єра картини запланована на листопад 2021 року.

Як відомо, поки Леді Гага була в Римі, в Лос-Анджелесі невідомі поранили з вогнепалу вигульщика її собак і вкрали двох з трьох французьких бульдогів артистки. Вона пообіцяла півмільйона доларів за повернення вихованців, і через кілька днів жінка принесла собак, повідомивши, що "випадково знайшла" їх.