"Старий і лисий". Джаред Лето змінився до невпізнання у фільмі "Будинок Gucci" (фото)

Відсутність бороди та перука з плішиною і залисинами додали акторові років 20.

49-річний американський рок-музикант, актор, вокаліст альтернативної рок-групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лето кардинально змінився заради зйомок у фільмі "Будинок Gucci", а його фото в гримі, зроблені папараці в Мілані, облетіли світові ЗМІ.

Актор, який грає роль модельєра Паоло Гуччі, був помічений на знімальному майданчику в "старечому" фіолетовому вельветовому костюмі в поєднанні з оливково-зеленими лоферами, з посивілим волоссям і великою лисиною.

Його сфотографували в той момент, коли він йде до позашляховика. У цьому старому герої навряд чи можна впізнати оскароносного Джареда Лето. Відсутність традиційної бороди і грим додали йому років 15, перетворивши його на типового похилого італійця.

The Daily Mail зазначає, що Джаред Літо не вперше кардинально змінює зовнішність для зйомок. Так, у картині "Далласький клуб покупців" (2013) він перетворився для ролі транссексуала Района, отримавши за свою роботу "Оскар".

[ + – ] Джаред Лето в ролі транссексуала Района в картині "Далласький клуб покупців" (2013) Фото: Скриншот

Він також привернув увагу глядачів своїм хаотичним татуйованим зображенням Джокера в "Загоні самогубців" в 2016 році з роллю, яка буде повторена в "Лізі справедливості: Снайдер". Її реліз відбудеться в п'ятницю, 19 березня.

У фільмі Рідлі Скотта "Будинок Gucci" Джаред перевтілився у віце-президента і керівного директора Gucci Shops Inc і Gucci Parfums of America Паоло Гуччі, який був у центрі постійної боротьби знаменитої родини за владу над своєю імперією моди.

[ + – ] Паоло Гуччі Фото: The Daily Mail

Він неодноразово вступав у конфлікт зі своїм дядьком Родольфо через свої плани з модернізації бренду, за що й був звільнений в 1978 році. Пізніше Паоло вступив у конфлікт із двоюрідним братом Мауріціо, який придбав частки Родольфо в компанії після його смерті в 1983 році. Паоло навіть звинуватив свого власного батька Альдо, розповівши, що той викачував прибуток за кордон, щоб не платити податки.

Одну з головних ролей у цій картині грає і Леді Гага. Їй дісталася роль Патриції Раджіані, дружини Мауріціо Гуччі, яка замовила його вбивство. Папарацці неодноразово "ловили" знаменитість біля її готелю в Римі. На зміну епатажної королеви сцени прийшла чинна італійська синьйора в багатьох нарядах, як і личить дружині спадкоємця одного з найзнаменитіших модних будинків світу. Нещодавно співачка опублікувала фото зі своїм екранним чоловіком.