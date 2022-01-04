Джефф Безос накупил недвижимости на 600 миллионов долларов

Сейчас у миллиардера 14 особняков и квартир, которые он купил за 23 года

Основатель Amazon Джефф Безос последнее время не сходит с первых страниц таблоидов, благодаря своей космической программе, роману с Лорен Санчес и очень дорогим сделкам с недвижимостью. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, выяснилось, что Джефф, чье состояние оценивают в 195 миллиардов долларов, владеет впечатляющей коллекцией недвижимость. Стоимость которой составляет более 600 миллионов долларов.

Джефф покупает особняки и квартиры с 1998 года и сейчас у него 14 особняков и квартир. Стоимость варьируется от пяти до 195 миллионов долларов за объект. Располагается имущество Безоса по всему США: от Нью-Йорка и до Техаса.

Последней покупкой Безоса стало огромное поместье на Гавайях, на острове Мауи, которое он приобрел за 78 миллионов долларов. Таблоиды считают, что поместье Джефф приобрел, чтобы, главным образом, порадовать свою подругу Лорен Санчес, которая любит активный отдых.

Фото: The Daily Mail

[ + – ] Имение Джеффа Безоса на Гавайях Фото: The Daily Mail

Местные жители недовольны популярностью своего острова среди богачей, ведь, напомним. Недавно здесь купил плантацию с особняком Марк Цукерберг, но Джефф и Лорен пожертвовали крупную сумму гавайским благотворительным организациям, в том числе и той, что занимается охраной окружающей среды.

Сейчас, как сообщают инсайдеры, Безос собирается купить еще один дом на Гавайях для своих родителей в штате Алоха, где они любят отдыхать.

Еще одну впечатляющую покупку Безос совершил в Нью-Йорке. Несколько лет он скупал квартиры в Madison Square Park на Пятой Авеню, и сейчас, ему принадлежит огромный трехэтажный пентхаус и три квартиры под ним. Стоимость апартаментов – более 120 миллионов долларов.

Фото: Скриншот

[ + – ] Пентхаус Джеффа Безоса в Нью-Йорке Фото: Скриншот

В 2016 году миллиардер купил за 23 миллиона долларов бывший музей текстиля, а ныне огромный особняк в Вашингтоне, а также он владеет имением в Техасе и поместьем в Беверли-Хиллз, которое купил за 165 миллионов.

Это историческое здание с гольф-полем когда-то было построено для медиамагната Джека Уорнера.