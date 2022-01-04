Джефф Безос придбав нерухомості на 600 мільйонів доларів

Наразі в мільярдера 14 особняків та квартир, які він купив за 23 роки.

Засновник Amazon Джефф Безос останнім часом не сходить з перших сторінок таблоїдів завдяки своїй космічній програмі, роману з Лорен Санчес і дуже дорогим угодам з нерухомістю. Про це пише Daily Mail.

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Так, з'ясувалося, що Джефф, чиї статки оцінюють у 195 мільярдів доларів, має приголомшливу колекцію нерухомості. Вартість якої становить понад 600 мільйонів доларів.

Джефф купує особняки та квартири з 1998 року і наразі в нього 14 особняків та квартир. Вартість варіюється від 5 до 195 мільйонів доларів за об'єкт. Розташовується майно Безоса по всьому США: від Нью-Йорка до Техасу.

Останньою покупкою Безоса став величезний маєток на Гаваях, на острові Мауї, який він придбав за 78 мільйонів доларів. Таблоїди вважають, що маєток Джефф придбав, щоб, головним чином, порадувати свою подругу Лорен Санчес, котра любить активний відпочинок.

Фото: The Daily Mail

[ + – ] Маєток Джеффа Безоса на Гаваях Фото: The Daily Mail

Місцеві жителі незадоволені популярністю свого острова серед багатіїв. Адже там нещодавно купив плантацію з особняком Марк Цукерберг, але Джефф і Лорен пожертвували велику суму гавайським благодійним організаціям, зокрема й тій, що займається охороною навколишнього середовища.

Наразі, як повідомляють інсайдери, Безос має намір придбати ще один будинок на Гаваях для своїх батьків у штаті Алоха, де вони люблять відпочивати.

Ще одну приголомшливу покупку Безос зробив у Нью-Йорку. Кілька років він скуповував квартири в Madison Square Park на П'ятій Авеню, і зараз йому належить величезний триповерховий пентхаус і три квартири під ним. Вартість апартаментів – понад 120 мільйонів доларів.

Фото: Скриншот

[ + – ] Пентхаус Джеффа Безоса в Нью-Йорку Фото: Скриншот

У 2016 році мільярдер придбав за 23 мільйони доларів колишній музей текстилю, а нині величезний особняк у Вашингтоні, а також він має маєток у Техасі та маєток у Беверлі-Гіллз, який придбав за 165 мільйонів.

Ця історична будівля з гольф-полем колись була збудована для медіамагната Джека Ворнера.