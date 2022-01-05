Леонардо Ди Каприо проводит новогодние праздники с друзьями, а не со своей девушкой

После встречи Нового года с Джеффом Безосом, актер отправился на прогулку на яхте с лучшим другом

47-летний актер Леонардо Ди Каприо, звезда "Титаника" и "Не смотри вверх", решил провести новогодние праздники подальше от своей многолетней подруги Камилы Морроне. По крайней мере, папарацци уже много недель не видели их вместе. Об этом пишет Daily Mail.

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Новый год, напомним, Леонардо встретил в компании Джеффа Безоса, Лорен Санчес, рэпера Дрейка и прочих селебрити. Все они веселились в клубе Ричи Акивы, Эрнесто Бертарелли и Даррена Дзиенсиола на роскошном карибском острове. Если верить инсайдерам, то ночь началась с ужина в ресторане Akiva's, а после полуночи вся компания отправилась веселится на 315-футовую яхту Vava II швейцарского миллиардера Бертарелли стоимостью 150 миллионов долларов.

[ + – ] Новогодняя вечеринка Джеффа Безоса

"Ник Джонас, Приянка Чопра, Дуа Липа, Майк Тайсон, Кьюба Гудинг-младший, звезда Tik Tok Дикси Д'Амелио и основатель WhatsApp Ян Кум… все были там. Там было более полутысячи гостей. Все веселились до утра. Все, кто отдыхал на острове, все были там", — рассказал таблоидам один из счастливчиков, попавших на вечеринку.

После грандиозного карибского вояжаЛеонардо решил отдохнуть и отправился на Сен-Бартс с лучшим другом Лукасом Хаасом. Они вместе снимались фильмах "Начало" и "Выживший", но дружат уже много лет. Лукас и Леонардо часто проводят время вместе и даже ходят на шопинг.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо на яхте

24-летняя Камила Морроне с которой Леонардо встречается с 2017 года в это время находится в Нью-Йорке, где снимается для рекламной кампании.

Впрочем, актер, судя по фото, отлично проводит время. Он загорал в шезлонге, наслаждался "Кровавой Мэри" и дремал на палубе.

Напомним, последней работой в кино Ди Каприо стал фильм "Не смотри вверх", где он снимался вместе с Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип и Джоной Хиллом.