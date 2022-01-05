Леонардо Ді Капріо проводить новорічні свята з друзями, а не зі своєю дівчиною

Після зустрічі Нового року з Джеффом Безосом, актор вирушив на прогулянку на яхті з найкращим другом

47-річний актор Леонардо Ді Капріо, зірка "Титаніка" та "Не дивись вгору", вирішив провести новорічні свята подалі від своєї багаторічної подруги Каміли Морроне. Принаймні папараці вже багато тижнів не бачили їх разом. Про це пише Daily Mail.

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Новий рік, нагадаємо, Леонардо зустрів у компанії Джеффа Безоса, Лорен Санчес, репера Дрейка та інших селебріті. Всі вони веселилися у клубі Річі Аківи, Ернесто Бертареллі і Даррена Дзієнсіола на розкішному карибському острові. Якщо вірити інсайдерам, то ніч почалася з вечері в ресторані Akiva's, а після півночі вся компанія вирушила на 315-футову яхту Vava II швейцарського мільярдера Бертареллі вартістю 150 мільйонів доларів.

[ + – ] Новорічна вечірка Джеффа Безоса

"Нік Джонас, Пріянка Чопра, Дуа Ліпа, Майк Тайсон, Куба Гудінг-молодший, зірка Tik Tok Діксі Д'Амеліо і засновник WhatsApp Ян Кум… усі були там. Там було понад півтисячі гостей. Усі веселилися до ранку. Усі, хто відпочивав на острові, всі були там", — розповів таблоїдам один із щасливчиків, які потрапили на вечірку.

Після грандіозного карибського вояжу Леонардо вирішив відпочити і вирушив на Сен-Бартс із найкращим другом Лукасом Хаасом. Вони разом знімалися фільмах "Початок" та "Уцілілий", але дружать уже багато років. Лукас та Леонардо часто проводять час разом і навіть ходять на шопінг.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо на яхті

24-річна Каміла Морроне, з якою Леонардо зустрічається з 2017 року, в цей час знаходиться в Нью-Йорку, де знімається для рекламної кампанії.

Втім, актор, судячи з фото, чудово проводить час. Він засмагав на шезлонгу, насолоджувався "Кривавою Мері" і дрімав на палубі.

Нагадаємо, останньою роботою в кіно Ді Капріо став фільм "Не дивись вгору", де він знімався разом з Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп та Джоною Хіллом.