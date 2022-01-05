Подруга Кейт Миддлтон рассказала, насколько той тяжело быть в центре внимания

Хоть герцогиня Кембриджская и публичная персона, но она "прирожденный интроверт"

9 января Кейт Миддлтон исполняется 40 лет. Уже известно, что герцогиня, скорей всего, отпразднует юбилей в кругу семьи, так как она, как оказалось, не слишком любит публичность. Об этом пишет Hello Magazine.

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Из-за риска заражения коронавирусом герцогиня Кембриджская не будет устраивать пышных приемов и не отправится на вечеринку. Но, как рассказала ее подруга, пожелавшая остаться неизвестной, именно такой вариант времяпрепровождения Кейт и предпочитает.

"Она прирожденный интроверт. И ей не слишком уютно во время публичных выступлений", — сообщила знакомая герцогини.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Хоть ее деятельность и связана с постоянным общением, а по долгу службы герцогине приходится встречаться с десятками людей, она только овладевает этим искусством. И, надо сказать, весьма успешно. Ведь именно Уильям когда-нибудь станет королем Великобритании, а у Кейт появится еще больше обязанностей при дворе.

"Она еще в процессе становления. Но ей все еще сложно общаться с такими мировыми лидерами, как Байдены. Публичные выступления ей не по душе. Она не из тех, кто любит быть на виду. Но она знает, что она должна и она может помочь многим людям, а потому она преодолевает себя", — рассказала подруга герцогини.

Фото: Getty Images

А пока стало известно, что в день рождения Кейт Миддлтон не удостоится королевских почестей. Обычно в этот день в часовне Вестминстерского аббатства звонят колокола, однако герцогиня в этом году их не услышит.

Традицию нарушили из-за тяжелой экономической ситуации в стране, которая обусловлена пандемией коронавируса. Теперь колокола будут звонить только во время празднования больших церковных праздников, в дни рождения королевы Елизаветы II и ее старшего сына и наследника престола принца Чарльза.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Остальных колокольным звоном не поздравляют с 2020 года.

Что получит в подарок Кейт тоже пока неизвестно, но на новый год принц Уильям презентовал ей "красивый браслет", потому что хотел "сделать это Рождество особенным", — рассказал источник.