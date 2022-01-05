Подруга Кейт Міддлтон розповіла, наскільки тій важко бути в центрі уваги

Хоч герцогиня Кембриджська й публічна персона, але вона "природжений інтроверт".

9 січня Кейт Міддлтон виповнюється 40 років. Уже відомо, що герцогиня, швидше за все, відсвяткує ювілей у родинному колі, оскільки вона, як з'ясувалося, не дуже любить публічність. Про це пише Hello Magazine.

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Через ризик зараження коронавірусом герцогиня Кембриджська не влаштовуватиме пишних прийомів і не вирушить на вечірку. Але, як розповіла її подруга, котра побажала залишитися невідомою, саме такому варіанту проведення часу Кейт і віддає перевагу.

"Вона природжений інтроверт. І їй не надто затишно під час публічних виступів", — повідомила знайома герцогині.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Хоча її діяльність пов'язана з постійним спілкуванням, а за обов'язком служби герцогині доводиться зустрічатися з десятками людей, вона лише опановує це мистецтво. І, треба сказати, дуже успішно. Адже саме Вільям колись стане королем Великобританії, а в Кейт з'явиться ще більше обов'язків при дворі.

"Вона досі в процесі становлення. Але їй все ще складно спілкуватися з такими світовими лідерами, як Байдени. Публічні виступи їй не до душі. Вона не з тих, хто любить бути в центрі уваги. Але вона знає, що вона повинна і вона може допомогти багатьом людям, а тому вона долає себе", — розповіла подруга герцогині.

Фото: Getty Images

А поки що стало відомо, що в день народження Кейт Міддлтон не удостоїться королівських почестей. Зазвичай цього дня у каплиці Вестмінстерського абатства дзвонять дзвони, проте герцогиня цьогоріч їх не почує.

Традицію порушили через тяжку економічну ситуацію в країні, яка обумовлена пандемією коронавірусу. Тепер дзвони дзвонитимуть лише під час святкування великих церковних свят, у дні народження королеви Єлизавети II та її старшого сина та спадкоємця престолу принца Чарльза.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Решту дзвонами не вітають з 2020 року.

Що отримає у подарунок Кейт теж поки що невідомо, але на Новий рік принц Вільям презентував їй "красивий браслет", бо хотів "зробити це Різдво особливим", — розповіло джерело.