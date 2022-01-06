Дочь Стивена Спилберга выходит замуж

Пара вместе уже более 2 лет.

Дочь американского кинорежиссера и продюсера, 75-летнего Стивена Спилберга, 31-летняя актриса и певица Саша Спилберг порадовала 65 тысяч подписчиков в своем Instagram новостью о том, что она выходит замуж за своего возлюбленного, сына известного ресторатора, Гарри МакНелли. Об этом также пишет Fox News.

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Дочь известного режиссера поделилась с фанатами фрагментом личного дневника, в котором написано, что девушка выйдет замуж за своего бойфренда Гарри после первого свидания.

Серия фото включает в себя, кроме страницы дневника, фото Саши у моря и снимок влюбленных возле новогодней елки. Как отметила Саша, сфотографировал их ее отец, известный режиссер Стивен Спилберг. Гарри, в свою очередь, написал на своей странице: "Она сказала да!", отметив, что сделал Саше предложение в канун Нового года.

Отметим, что встречаются Саша и Гарри МакНелли более 2 лет.

[ + – ] Пост Саши Спилберг.

"Мой дневник снова правильный!!

1. Утро после

2. Запись в дневнике сразу после первого свидания

3. Мгновение после того, как он сделал предложение. (Без известия Гарри, мой папа тайно снимал. Классика.)", — подписала карусель фото Саша Спилберг.

[ + – ] Саша Спилберг и Гарри МакНелли.

Саша Спилберг — старшая дочь режиссера и его второй жены Кейт Кэпшоу, звезды фильма "Индиана Джонс и храм судьбы". Кроме Саши супруги также воспитывают двух биологических детей и трех приемных. Саша стала актрисой, как и ее мать, и начала музыкальную карьеру. Впрочем, она решила отказаться от своей известной фамилии и взяла псевдоним Баззи Ли.

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